Lapin ELY-keskus aloittaa jäänsahauksen Tornionjoen suualueella Hellälässä ensi viikolla

Sahausalue sijoittuu Hellälän asuinalueen ja Pukulmin ja Leppikarin saarten kohdalle. Hellälän alueella 18 cm leveitä sahausuria arvioidaan muodostuvan yhteensä noin 40 km. Jäänsahauskone liikkuu kilometrin tunnissa ja alueen sahaaminen kestää arviolta yhden viikon. Jään päällä oleva lumi, sohjo ja vesi voi vaikeuttaa ja hidastaa jääsahausta. Jäänsahauksista syntyy avoimia railoja ja vettä voi nousta jään päälle, minkä vuoksi jäänsahausalueella liikkumista tulee välttää.

Mittausten perusteella Tornionjoen alaosalla on tänä keväänä suurempi riski jääpatojen muodostumiselle

Lapin ELY-keskus on tehnyt 26.3.2024 jäänpaksuuden lisämittauksia Simojoen ja Tornionjoen suualueilla. Mittausten perusteella Tornionjoen alaosalla on tänä keväänä suurempi riski jääpatojen muodostumiselle. Tornionjoella teräsjäätä on Hellälän lisäksi hieman enemmän Suensaaren kohdalla. Suensaaren kohdalla osa jääkannesta on muodostunut alkutalvesta paikalle kertyneestä jäästä, minkä vahvuus on teräsjäätä heikompi.

Simojoella vahvempaa teräsjäätä on joen suualueella sekä nelostien ja rautatiesillan välisellä alueella, minkä vuoksi alueella on kohtalainen jääpatoriski. Teräsjäätä ei kuitenkaan arvioida olevan Simojoella niin paljoa, että alueella ryhdyttäisiin jäänsahaukseen. Simojoen alaosalla asuinalueita on suojattu tulvapenkereillä, jotka mahdollisessa jääpatotilanteessa ehkäisevät vahinkojen syntymistä. Jääpatojen muodostumiseen vaikuttaa erityisesti jään vahvuus jäänlähdön ajankohtana sekä jäänlähdön aikainen virtaama. Jokien suualueilla jääpatoriski on suurempi, jos meri on vielä jäässä jäänlähdön ajankohtana.

Lapin vesistöjen virtaamat ovat vielä talvisissa lukemissa. Viranomaisten tulvakokoukset aloitetaan viikon 16 lopussa, ja samalla aloitetaan varsinainen tulvatilanteen tiedottaminen tarpeen mukaan.