Brittiläisen Alan Turing -instituutin tekoälytutkija Mhairi Aitken vierailee Suomessa Digi- ja väestötietoviraston kutsumana – Medialla mahdollisuus haastatella 11.4.2024

Mhairi Aitken fasilitoi yhdessä Digi- ja väestötietoviraston kanssa työpajan tekoälystä ja lasten oikeuksista. Työpajassa käsitellään mm. sitä, millaisia taitoja lapset ja nuoret tarvitsevat tekoälyvälitteisessä maailmassa, miten lasten oikeudet tulevat huomioiduksi tekoälykehityksessä ja millaisia eettisyyteen, vastuullisuuteen ja velvollisuuteen liittyviä kysymyksiä tulisi ratkoa.

Lisäksi Aitken vierailee Digi- ja väestötietoviraston järjestämässä julkisen hallinnon digitalisaatiotapahtumassa Digihumauksessa torstaina 11.4.2024. Teemana Digihumauksessa on tänä vuonna väestön ikääntymisen ja monimuotoistumisen vaikutukset digitalisaatioon.

Tarjoamme tiedotusvälineille mahdollisuutta haastatella Mhairi Aitkenia Digihumaus-seminaarissa 11.4.2024 Helsingissä Ravintola Töölössä (Runeberginkatu 14–16).



Samassa tilaisuudessa on mahdollisuus haastatella myös muita Digihumaus-seminaarin pääpuhujia, joita ovat työelämäprofessori Martti Hetemäki, tekoälytutkija ja tietojenkäsittelytieteen professori Teemu Roos, kansanedustaja Nasima Razmyar sekä neurologian dosentti, aivotutkija Kiti Müller.

Digihumaus-seminaarin ohjelmaan voi tutustua osoitteessa https://dvv.fi/digihumaus.

Haastatteluajat

Haastattelut voimme järjestää joko ennen Digihumaus-seminaarin alkua 11.4.2024 klo 10–12 välillä tai iltapäivällä tilaisuuden aikana esiintyjän puheenvuoron jälkeen.

Mikäli kiinnostuitte haastattelumahdollisuudesta, olettehan yhteydessä Digi- ja väestötietoviraston viestintään viimeistään keskiviikkona 10.4.2024, niin järjestämme teille ajan haastatteluille. Yhteydenotot osoitteeseen dvv.viestinta@dvv.fi tai puhelimitse mediapäivystysnumeroomme p. 0295 535 060.

Tarjoamme Mhairi Aitkenin haastattelun pohjaksi median käyttöön 10.4.2024 järjestettävän tekoälytyöpajan alustuspuheenvuoron. Saat tallenteen käyttöön ottamalla yhteyttä Digi- ja väestötietoviraston viestintään dvv.viestinta@dvv.fi.

Mikä Digihumaus?

Digihumaus-seminaari kokoaa 11.4.2024 yhteen lähes kaksituhatta yhteiskuntamme digitalisaatiosta ja sen edistämisestä kiinnostunutta toimijaa ja asiantuntijaa. Tilaisuuden teemana on ”Suomi ikääntyy ja monimuotoistuu”. Tilaisuus järjestetään hybriditilaisuutena Helsingissä Ravintola Töölössä ja webinaarina.

Digihumaus-seminaarissa julkaistaan myös Digi- ja väestötietoviraston uusi Digihumaus 2024 -raportti. Tämän vuoden raportti keskittyy tarkastelemaan viidestä isosta muutostrendistä yhtä: väestön ikääntymistä ja monimuotoistumista.

Mhairi Aitken, The Alan Turing Institute, Iso-Britannia

Tohtori Mhairi Aitken on Ison-Britannian kansallisen tekoäly- ja datatieteen instituutin The Alan Turing Instituten Public Policy -ohjelman eettinen stipendiaatti. Hän myös toimii vierailevana luennoitsijana Digital Environment Research Institutessa Lontoon Queen Mary -yliopistossa sekä tutkijana Wollongongin yliopistossa Australiassa. Mhairi Aitken oli vuonna 2023 mukana kansainvälisellä ​​"100 Brilliant Women in AI Ethics" -listalla. Hän tutkii datatieteen ja tekoälyn sosiaalisia ja eettisiä ulottuvuuksia. The Alan Turing Institutessa hän johtaa tekoälyä ja lasten oikeuksia koskevaa tutkimusta sekä työskentelee muun muassa datan oikeudenmukaisuuden, generatiivisen tekoälyn etiikan ja kehittyvän tekoälypolitiikan ja -säännöksien parissa. Mhairi Aitken tekee myös säännöllisesti stand up -keikkoja, joiden aiheena on datan ja tekoälyn rooli yhteiskunnassa.