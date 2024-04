MEDIAKUTSU: Töölön asukkaita kutsutaan pormestarin asukasiltaan 25. huhtikuuta

Töölön asukkaat ovat tervetulleita keskustelemaan Töölön ajankohtaisista asioista Töölön palvelukeskukseen (Töölön palvelukeskus, Töölönkatu 33). Toinen mahdollisuus on osallistua tilaisuuteen verkossa Helsinki-kanavalla, jolloin tilaisuuteen voi lähettää kysymyksiä viestiseinän kautta.



– Järjestämme pormestarin asukasillan Töölössä, jossa on puitteet niin kulttuurille kuin urheilullekin. Töölössä on hyvä asua ja yrittää. Olen kiinnostunut kuulemaan, millaisia ajankohtaisia ajatuksia töölöläisillä on kaupunginosastaan, kertoo pormestari Juhana Vartiainen.



Ennen keskusteluosuuden alkamista avataan kello 17.30 alkaen Töölön palvelukeskuksessa pop up -tori. Torilla on mahdollisuus keskustella Töölön asioista kaupungin asiantuntijoiden ja alueen muiden toimijoiden kanssa kello 18.30 saakka.



KerroKantasi-kyselyn avulla voi lähettää tilaisuuden järjestäjille ajatuksia ja ideoita Töölön kehittämiseksi. Kysely sulkeutuu 18. huhtikuuta kello 23.59.



Pormestarin asukasiltaa varten on tehty kaksi paikallisten asukkaiden videotervehdystä. Paikalliset nuoret kertovat nuorten elämästä Töölössä.



Pormestarin asukasiltojen perinne on pitkä



Kaupunginjohtaja Teuvo Auran aloitteesta ryhdyttiin 1970-luvun puolivälissä järjestämään Helsinki-tunteja, joiden aikana asiantuntijat vastasivat asukkaiden ja toimittajien esittämiin kysymyksiin.



Asukasillat ovat yhä edelleen keskustelutilaisuuksia, joissa asukkaiden on mahdollista kysyä kaupungin toimialaan liittyvistä asioista suoraan pormestarilta ja kaupungin asiantuntijoilta.



Kaupunki siirtyi pormestarimalliin kesäkuussa 2017, jolloin tilaisuuden nimeksi päätettiin antaa pormestarin asukasilta. Pormestarin asukasillat vakiintuivat silloin kaksiosaisiksi, illan aloittavaan pop up -toritilaisuuteen ja sitä seuraavaan keskusteluosuuteen.



Pormestarin asukasilta järjestetään 3–4 kertaa vuodessa tietyn kaupunginosan tai alueen asukkaille. Keskustelua käydään alueen asukkaiden esille tuomista aiheista.



Yhteistyökumppaneina järjestelyissä ovat kaupunginosan asukasyhdistykset ja muut yleishyödylliset toimijat.



