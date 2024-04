SDP:n Haatainen: Sivistys ja osaaminen ovat Suomen menestyksen tae

– Suomen menestyksen takeena on osaaminen ja sivistys. Vain näiden avulla Suomi voi pärjätä jatkossakin. Yhteiskunnan muuttuessa nopealla tahdilla, on tärkeää varmistaa, että ihmisten osaaminen pysyy muutoksen mukana. Yhdenvertaisten koulutusmahdollisuuksien edistäminen on tässä avainasemassa, kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Haatainen (sd.) kertoo.

Yksilöiden elämät ja elinkaaret ovat erilaisia. Jatkuvan oppimisen taustalla olevassa ajatuksessa ihmisen ei ole tarvinnut löydä lukkoon elämänsä suuntaa jo nuoruudessa, vaan suunnan vaihtaminen ja opintoihin kiinnipääseminen on ollut mahdollista myös myöhemmin.

– Valitettavasti Orpon hallitus on murentamassa tätä periaatetta. Ihmisten elämä ei ole mikään suora polku, vaikka hallitus vaikuttaakin näin ajattelevan. Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen ei ole jatkuvan oppimisen ja osaamisen päivittämisen tukemista. Leikkauksia ollaan kohdistamassa myös vapaaseen sivistystyöhön, jonka toimijat tekevät valtavasti ihmisten osaamisen ja sivistyksen eteen. Leikkaukset heiltä vaikuttavat vääjäämättä jatkuvan oppimisen mahdollisuuksiin, Haatainen kertoo.

Sivistys ja osaaminen ovat myös itseisarvoja, eikä niitä tule edistää pelkästään taloudellisten päämäärien takia.

– Jotta yhteiskunnan muuttuminen parempaa kohti olisi mahdollinen, tarvitaan sivistystä. Sivistyksen merkitys on laaja-alainen – se on muutosvoiman lisäksi muun muassa propagandan ja vastakkainasettelun vastavoima sekä henkisen hyvinvoinnin tuki. Suomalaiset ovat olleet kiinnostuneita sivistämään itseään myös muuten kuin pelkästään uraa ajatellen. Se on Suomen suuri vahvuus, jota ei saa hukata. Sivistys kuuluu kaikille ja tästä meidän on pidettävä kiinni, Haatainen päättää.

Kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Haatainen (sd) puhui tänään sivistystyön tulevaisuudesta Kansanopistojen rehtoripäivillä.