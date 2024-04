Viisi vinkkiä pihavalaistukseen

Istanbul on täydellinen viikonloppukohde keväälle 27.3.2024 08:38:06 EET | Tiedote

Istanbul on yksi Euroopan suosituimmista matkailukohteista. Se on elinvoimainen helposti hahmotettava kohde. Istanbulissa on runsaasti museoita, historiallisia monumentteja, kauniita katuja, luksushotelleja, Michelin-tähden ravintoloita sekä ostosmahdollisuuksia. Kaupunki tarjoaa laajan valikoiman ainutlaatuisia aktiviteetteja ja elämyksiä, joihin saa tuntumaa jo viikonlopun aikana.