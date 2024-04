Seksin historia on ainutlaatuisen informatiivinen ja viihdyttävä teos ihmisyyden olennaisimmasta asiasta

Valkoinen meri jatkaa Norjan merkittävimmän nykykirjailijan Roy Jacobsenin mestarillista Barrøy-sarjaa 5.12.2023 14:00:00 EET | Tiedote

On vuosi 1944 ja Norja on Saksan miehityksen alla. Nyt 35-vuotias Ingrid Barrøy on palannut takaisin lapsuutensa saarelle ja luulee olevansa siellä yksin. Hän kalastaa ja valmistautuu talveen. Hän kulkee niityillä ja kiipeilee aitojen yli kuin lapsena. Mutta lapsi hän ei enää ole. Yllättäen hän saa kokea myös rakkauden muutamien talviviikkojen aikana.