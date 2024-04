Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kouluterveydenhuollon palvelujen järjestämisessä puutteita

Aluehallintovirasto valvoo toimialueensa hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen lainmukaisuutta ja antaa valvontaan liittyvää ohjausta. Kesällä 2023 saadusta kantelukirjoituksesta sekä virastoon myöhemmin toimitetuista epäkohtailmoituksista ilmeni, että Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen (Pohde) kouluterveydenhuollon palvelujen järjestämisessä on puutteita. Valvonnassa todettiin, etteivät neuvola-asetuksen (388/2011) mukaiset kouluterveydenhuollon määräaikaistarkastukset hyvinvointialueella toteudu kaikilta osin lainsäädännön mukaisesti. Asetuksessa säädetään muun muassa terveystarkastusten sisällöstä ja määrästä.

Syynä puutteisiin terveydenhoitajien ja lääkäreiden resurssivaje

Merkittävimpänä syynä havaittuihin puutteisiin oli terveydenhoitajien ja lääkäreiden resurssivaje. Vuosiluokkien 1–9 määräaikaiset terveystarkastukset lukuvuonna 2022–2023 toteutuivat parhaiten Koillismaan, Oulunkaaren ja Lakeuden alueilla. Alueiden kesken oli kuitenkin kuntakohtaisia eroja. Oulun alueella edellä mainitut tarkastukset eivät toteutuneet kaikilta osin lainmukaisesti Kontinkankaalla, Tuirassa, Haukiputaalla eivätkä Kiimingissä. Huolestuttavin tilanne oli Oulun eteläisellä ja Rannikon alueilla, joilla sekä terveydenhoitajien että lääkärien resurssivaje on suurin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vuonna 2004 laaditun suosituksen mukainen oppilasmäärä 600 oppilasta per kouluterveydenhoitaja sekä vuonna 2023 voimaan tulleen uuden suosituksen mukainen oppilasmäärä 460 oppilasta per kouluterveydenhoitaja ylittyy koko Pohteen alueella. Laskelmissa on huomioitu lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon terveydenhoitajan ja lääkärin työn kokonaisuus kaikkine tehtävineen. Määräaikaisten terveystarkastusten lisäksi työaikaa on laskettu lapsen, oppilaan ja perheen tarpeen mukaiseen asiointiin eli tarvittaviin seuranta-, lisä- ja tukikäynteihin. Myös monialaiselle yhteistyölle on osoitettu työaikaa.

Hyvinvointialueen kouluterveydenhuollon palveluiden järjestämisen ja omavalvonnan valvontaa jatketaan

Saamansa selvityksen perusteella aluehallintovirasto kehotti Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuetta korjaamaan todetut puutteet ja huolehtimaan siitä, että väestö saa lainmukaiset ja riittävät kouluterveydenhuollon palvelut alueella yhdenvertaisesti. Tarkastukset tulee toteuttaa viiveettä, jotta lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen häiriöt sekä perheiden tuen tarpeet havaitaan ajoissa.

Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan kouluterveydenhuollon palvelut tulee järjestää siten, että oppilaan yksilöllisiin hyvinvoinnin riskeihin ja ongelmiin kyetään vastaamaan ajoissa. Lisäksi tulee varata riittävästi aikaa muun muassa oppilaan mielenterveyspulmien selvittelyyn, tuen antamiseen sekä monialaiseen yhteistyöhön opiskeluhuoltopalvelujen, opettajien ja erikoissairaanhoidon kanssa.

Aluehallintovirasto katsoo, että myös hyvinvointialueen omavalvonta on ollut riittämätöntä. Virasto kehottaakin hyvinvointialueen johtoa edelleen seuraamaan aloitettujen ja suunniteltujen toimenpiteiden riittävyyttä ja vaikuttavuutta omavalvonnan keinoin palvelujen saatavuuden parantamiseksi. Lisäksi hyvinvointialueen johdon tulee huolehtia, että kouluterveydenhuollon palvelut järjestetään jatkossa lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Aluehallintovirasto jatkaa Pohteen kouluterveydenhuollon palvelujen järjestämisen valvontaa lukukauden 2023–2024 ajalta.

Aluehallintovirasto on pyytänyt hyvinvointialuetta toimittamaan itselleen yksilöidyn selvityksen, josta käy ilmi mihin toimenpiteisiin alueella on ryhdytty kouluterveydenhuollon palvelujen järjestämisen saattamiseksi lainmukaisiksi.

Lisätiedot:

Terveydenhuollon ylitarkastaja Raija Fors, raija.fors@avi.fi

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Päätös 26.3.2024: PSAVI/9087/2023 (Lakisääteisten kouluterveydenhuollon määräaikaistarkastusten järjestäminen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kouluterveydenhuollossa)