Näkymätön kapellimestari – Vuoteni psykoterapeuttina on romaani ihmismielen maailmasta

Matti Keinäsen romaani Näkymätön kapellimestari – Vuoteni psykoterapeuttina on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Teoksessa mentalisaatioterapeuttiseen hoitoon perehtynyt psykoterapeutti lähtee tiiviiseen yhteistyöhön kahden aiemmin hänelle tuntemattoman nuoren ihmisen kanssa. Nuoret kokevat olevansa umpikujassa, tulevaisuutta ei ole ja heidän koko elämänsä on uhattuna. Psykoterapeutti valaisee yksityiskohtaisten hoitotilanteiden kuvausten ja oman kokemuksensa avulla, mitä hoito on, ja miten se voi mahdollisesti olla vaikuttamassa nuorten elämässä selviytymiseen ja tulevaisuuteen.

Mitä olennaisessa osassa mielenterveydessä oleva mentalisointi - eli mielentämiskyky tarkoittaa? Entä voiko kyvyn omaksua psykoterapiassa aikuisiällä? Näihin tärkeisiin kysymyksiin tämä kirja pyrkii vastaamaan käytännönläheisellä, kokemuksellisella ja vuorovaikutuksellisella tasolla.

Matti Keinänen on Turun yliopiston psykiatrian ja Jyväskylän yliopiston kliinisen psykologian dosentti. Hän toimii psykiatrina ja psykoterapeuttina sekä psykoterapian työnohjaajana ja kouluttajana. Hän on käynyt Lontoossa Anna Freud Centren järjestämän mentalisaatioterapian koulutuskokonaisuuden, ja hänellä on kansainvälinen pätevyys toimia mentalisaatioterapeuttina sekä mentalisaatioterapian työnohjaajana.



Keinänen on kirjoittanut useita tietokirjoja yhdessä kollegoidensa kanssa. Näkymätön kapellimestari – Vuoteni psykoterapeuttina on hänen esikoisromaaninsa.

KEINÄNEN, MATTI : Näkymätön kapellimestari – Vuoteni psykoterapeuttina

259 sivua

Sidottu, kovakantinen

ISBN 9789527584736

Ilmestymisaika: Maaliskuu 2024

