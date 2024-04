Putouksen pääkäsikirjoittajan uusi aluevaltaus: markkinointiviihdettä tamperelaisen videotoimiston kanssa

Nykyajan hektisessä digiympäristössä on vaikeaa erottua ja jäädä katsojan mieleen. Sen tietävät myös käsikirjoittaja Frans Åkerberg ja videotoimisto Kojun toimitusjohtaja Heikki Oinonen. He ovatkin punoneet yhdessä markkinointijuoniaan ja tekevät nyt asiakasyrityksille Suomessa uudenlaista markkinointia – Åkerberg käsikirjoittaa ja Oinosen videotoimisto Koju tuottaa markkinointiviihdettä.

”Koju on Suomessa markkinointiviihteen uranuurtaja, joten oli enemmän kuin mielekästä lähteä mukaan juuri tähän kelkkaan”, toteaa Åkerberg. Hänen mukaansa hyvän markkinointiviihteen tekeminen on näennäisesti yksinkertaista, mutta todellisuudessa se on haastavaa työtä. Åkerberg on vahvasti sitä mieltä, että hyvä sisältö on aina hyvää sisältöä, ja katsojan tulee viihtyä, oli kyse sitten minuutin mainosvideosta tai kokoillan elokuvasta.

Kuin koukuttava TV-sarja, mutta mainos

Markkinointiviihde on viihdyttävää mainossisältöä, jota ei välttämättä edes mielletä markkinoinniksi. Se sitouttaa katsojan ruudun äärelle, puhututtaa kahvipöydissä ja saa asiakkaille kovia tuloksia aikaan.

Videotoimisto Koju on tehnyt markkinointiviihdettä jo vuosien ajan. Kojun erikoisosaamisalaa ovat sosiaalisessa mediassa julkaistavat markkinointiviihteelliset sarjat, joissa on samaistuttavia hahmoja ja mukaansatempaava juoni. Parhaimmillaan katsojat odottavat kuumeisesti seuraavan jakson ilmestymistä.

”Olemme tehneet erilaisia mainosvideoita nyt 12 vuoden ajan, ja tekemämme markkinointiviihteelliset minisarjat ovat saaneet kiistatta aikaan kovimmat tulokset asiakkaille. Ihmiset rakastavat tarinoita ja viihdyttävää sisältöä, joten miksi emme hyödyntäisi sitä rakkautta enemmänkin markkinoinnissa?” Oinonen summaa.