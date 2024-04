"Joka ketun jälkiä seuraa"- teoksessa Suomi kohtaa Japanin ja koulukiusaaja tekojensa seuraukset.

Äänesi, ikuinen viha-rakkaussuhde? Äänikouluttaja Sara Rouvisen uusi teos "Löydä luonnollinen äänesi" rohkaisee vapaaseen ilmaisuun 9.4.2024 10:24:35 EEST | Tiedote

Löydä luonnollinen äänesi-teos opastaa lukijan ainutlaatuiselle matkalle äänen maailmaan. Ääni on tärkeä tunneilmaisun ja rentoutumisen väline, ja kirja tarjoaa helpot harjoitukset äänen kehittämiseen ja huoltamiseen. Tekijä Sara Rouvinen on esiintymisen ja äänenkäytön kouluttaja, puheviestinnän FM, laulaja ja esiintyvä artisti. Kirja avaa äänen eri piirteitä ja rohkaisee lauluun, puhumiseen ja vapaaseen ilmaisuun, olitpa sitten esiintyjä, puhetyöntekijä tai muuten vain kiinnostunut äänestäsi. Kirja pitää sisällään myös inspiroivia haastatteluja ihmisten suhteesta omaan ääneen. Kirjassa on haastateltu mm. näyttelijä Sari Havasta, sokeaa laulunopettajaa Riikka Hännistä ja lukuisia muita äänenkäyttäjiä.