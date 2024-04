S-ryhmä ja Foodora pilotoivat ruokakaupan pikatoimituksia Kuopiossa ja Oulussa

Pilotissa kotiinkuljetuksen voi tilata Foodoran kautta Kuopion alueella Sale Satamasta, Sale Niiralasta ja Sale Särkiniemestä ja Oulun alueella 9.4. alkaen Sale Toppilasta ja Sale Etelätullista. Ostoksia voi tilata maanantaista sunnuntaihin klo 10 - 20.

– Haluamme tarjota asiakkaillemme kattavasti erilaisia vaihtoehtoja tehdä ruokaostoksia ja tilata ostokset myös kotiovelle. Erityisesti isommissa kaupungeissa kotiinkuljetuspalveluiden kysyntä kasvaa voimakkaasti ja nyt testaamme kahdessa alueosuuskaupassa ruokaostosten pikatoimituksia Foodora-palvelun kautta, S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho kertoo.

Yhteistyökumppani Foodora on yksi Pohjoismaiden johtavista ruoan ja päivittäistavarakaupan kuljetuspalveluista, joka toimittaa ravintolaruokia ja päivittäistavaroita suoraan asiakkaiden ovelle. Foodora toimii yli sadalla paikkakunnalla Suomessa, Kuopiossa ja Oulussa Foodora on toiminut vuodesta 2018 lähtien. Foodora on myös S-ryhmän ravintoloiden kotiinkuljetuskumppani, yhteistyö aloitettiin syksyllä 2023.

Tavoitteena on toimittaa tilaukset kotiovelle jopa puolessa tunnissa.

– On hienoa lähteä yhteistyöhön Suomen johtavan päivittäistavarakumppanin kanssa ja odotamme pilotin tuloksia innokkaasti. Uskomme vahvasti, että kotiinkuljetukset tuovat lisäarvoa sekä S-ryhmän että Foodoran asiakkaille. Kaupassa käymisen sijaan kuluttajille vapautuu aikaa moneen muuhun tärkeämpään asiaan, kertoo Foodoran kehitysjohtaja Max Börman.

Päätöksiä palvelun laajentumisesta tehdään pilotin jälkeen:

– Testaamme palvelua nyt avoimin mielin ja odotamme mielenkiinnolla, millaista palautetta saamme asiakkailta. Palvelun laajentumista arvioidaan pilotin jälkeen, Sampo Päällysaho toteaa.