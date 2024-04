”Yhä Suomen kasvuraketti” – Ohjelmistoala korjaa kannattavuuttaan

”Maailma tarvitsee esikuvia” – Suomen ohjelmistoalan ensimmäinen naispuheenjohtaja Taija Engman tavoittelee alalle vientiloikkaa 5.12.2023 09:30:22 EET | Tiedote

Suomen ohjelmistoalan kattojärjestö Software Finland ry on valinnut puheenjohtajakseen monin tavoin ansioituneen Taija Engmanin. Engman on mm. nostanut perustamansa SaaS-(Software as a Service) yrityksen Good Sign Oy:n kansainväliseksi kasvuyritykseksi ja vaikuttanut aktiivisesti ohjelmistoalan hyväksi. ”Tietotekniikka on jo nyt Suomen 4. suurin vientiala ja valtava potentiaali viennin kasvulle – siinä on painopisteeni”, linjaa Engman. ”Taija on loistava esikuva alalle, joka tarvitsee naiset mukaan”, kiteyttää Software Finlandin toimitusjohtaja Rasmus Roiha.