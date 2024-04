Vavahduttava tietokirja Katkerat puutarhat kertoo Euroopan riistettyjen siirtotyöläisten tarinan

14-tuntisia työpäiviä tulikuumissa kasvihuoneissa tuholaismyrkkyjä hengittäen. Palkka, jolla saa asunnon vain slummista. Hyväksikäyttöä, seksuaalista häirintää, äärimmäistä köyhyyttä. Näissä olosuhteissa Espanjan paperittomat siirtolaiset tuottavat halpoja hedelmiä ja vihanneksia ruokapöytiimme.

Todennäköisesti kannamme joka kauppareissulta kotiin palan Espanjaa. Usein tuo pala tulee maan tärkeimmiltä tuotantoalueilta, Huelvasta ja Almeríasta.

Ravistelevassa teoksessa Katkerat puutarhat – Euroopan riistettyjen siirtotyöläisten tarina kuljetaan siirtolaisten slummeissa ja annetaan ääni työntekijöille, erityisesti naisille, jotka maksavat halpojen vihannesten hinnan omasta selkänahastaan.

Maataloustuotannon yhteyteen on muodostunut omalakinen varjomaailma, jossa työsopimukset uupuvat tai niistä pitää maksaa tuhansia euroja, puolet siirtotyöläisten palkasta katoaa välikäsien taskuun ja työläisiä kohdellaan kuin orjia.

Hyväksikäyttöön syyllistyvät niin suurten kuin pienten maatalousyritysten omistajat ja esihenkilöt sekä siirtolaisten maanmiehet ja -naiset, jotka toimivat maksullisina työnvälittäjinä.

Katkerat puutarhat kertoo Välimeren alueen maataloustuotannossa työskentelevistä siirtolaisista, heidän epäinhimillisistä olosuhteistaan ja niitä ylläpitävistä rakenteista. Kirja keskittyy Andalusiaan, joka on suomalaisille tutuin osa Espanjaa – siirtotyöläisten olosuhteet ovat siellä myös kaikkein pahimmat.

Kaisa Beltran on espanjalaiseen yhteiskuntaan perehtynyt toimittaja ja tietokirjailija. Johanna Erjonsalo on palkittu kuvajournalisti, joka työskentelee lehtikuvaajana sekä Suomessa että ulkomailla. Hänet on palkittu vuoden 2023 parhaasta lehtikuvasta ja hän sai lisäksi samassa kilpailussa kunniamaininnan Katkerat puutarhat -kirjassa olevasta henkilökuvastaan. Tekijöiltä on aiemmin ilmestynyt teos Kadonneet tytöt – Aurinkorannikon seksikaupan uhrit ja haavoittuneet (Atena, 2021).

Katkerat puutarhat ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Hanna Saaren lukemana äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 25.4.

Haastattelupyynnöt, pdf-vedokset ja arvostelukappaleet: adele.couavoux@otava.fi