Uusi selvitys: Ikean huonekalut tuhoavat Euroopan viimeisiä ikimetsiä

Greenpeacen selvityksen mukaan usea Ikea-tuotteita valmistava huonekaluvalmistaja hankkii puuta ikimetsistä Romanian Karpaateilta, mukaan lukien Natura-suojelualueilta. Valmistajien tuotteita ovat esimerkiksi suositut INGOLF-tuoli ja SNIGLAR-pinnasänky. Ikimetsien hakkuisiin sekaantuneiden seitsemän huonekaluvalmistajan tuotteita löytyi Ikea-tavarataloista 13 eri maassa: Suomessa, Ruotsissa, Puolassa, Italiassa, Ranskassa, Saksassa, Itävallassa, Belgiassa, Tšekissä, Unkarissa, Israelissa, Sveitsissä ja Isossa-Britanniassa.

“Vanhat metsät ovat elintärkeitä koko planeetalle, ja ne on suojeltava välittömästi. Ikean täytyy lunastaa omat kestävyyslupauksensa ja puhdistaa toimitusketjunsa vanhojen metsien tuholta”, sanoo Greenpeacen Keski- ja Itä-Euroopan monimuotoisuusasiantuntija Robert Cyglicki.

Selvityksen “Assemble the truth: Old-growth forest destruction in the Romanian Carpathians” julkaisi Greenpeacen Keski- ja Itä-Euroopan toimisto. Tutkijat selvittivät puuhankinnan koko toimitusketjun ikimetsien hakkuista huonekaluvalmistajiin, ja lopulta Ikean hyllyille. Usean valmistajan havaittiin hankkivan puuta suojeluarvoltaan arvokkaista metsistä. Ikea on useimpien valmistajien valmistamien puutuotteiden suurin ostaja. Tämä viittaa siihen, että ikimetsistä hakattu puu päätyy Ikea-huonekaluihin. Tutkimuksen mukaan asia on täysin selvä erityisesti Plimob-huonekaluvalmistajan tapauksessa, joka valmistaa huonekaluja ainoastaan Ikealle.

Greenpeacen Keski- ja Itä-Euroopan toimisto antoi Ikealle mahdollisuuden kommentoida selvitystä. Ikea ei kiistänyt tietoja.

“Ikimetsien päätyminen huonekaluiksi kertoo paitsi Ikean epäonnistumisesta vastuullisuuden takaamisessa myös metsäalan sertifikaattien epäluotettavuudesta. Kaikki tämä puu on myyty FSC-sertifioituna. On selvää, että metsäalan on nyt muutettava toimintaansa, jotta luonnonmetsät onnistutaan suojelemaan hakkuilta. Myös Suomessa metsäyhtiöt ovat jääneet kiinni hakkuusuunnitelmista jopa ikimetsissä”, sanoo Greenpeacen metsäasiantuntija Oona Käyhkö.

Greenpeace tunnustaa, että huonekalut ovat yleisesti ottaen hyvä tapa käyttää puuta, sillä ne varastoivat hiiltä ja tuottavat lisäarvoa puuraaka-aineelle. Huonekalutuotantoon ei kuitenkaan saa uhrata luonnoltaan kaikista monimuotoisempia metsiä. Karpaattien vuoristometsät ovat tärkeitä kasviston ja eläinten turvapaikkoja: metsät asuttavat esimerkiksi Venäjän jälkeen Euroopan suurimman populaation karhuja, ja lisäksi merkittävät määrät ilveksiä, susia ja visenttejä.

Greenpeace kehottaa Ikeaa olemaan osa ratkaisua sen sijaan, että se kiihdyttäisi toiminnallaan luontokatoa ja ilmastokriisiä.