Veripalvelun tutkimusapurahat 2024 nyt haettavissa

Veripalvelun tutkimusrahaston vuoden 2024 apurahojen haku tutkijoille on avautunut. Apurahojen tavoitteena on tukea tutkimusta, joka liittyy Veripalvelun nykyisiin ja tuleviin valmisteisiin ja palveluihin. Hakuaika on 5.4.– 12.5.2024. Apuraha voi olla suurimmillaan jopa 150 000 euroa.