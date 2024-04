Rikosasianajaja Kaarle Gummeruksen syksyllä ilmestyvä elämäkerta on poikkeuksellinen kurkistus nykypäivän rikoksiin ja niiden oikeudenkäynteihin

Kokeneen puolustusasianajaja Kaarle Gummeruksen asiakkaina on ollut salakuljettajia, tappajia, rattijuoppoja, raiskaajia, terrorismista tuomittu, sotarikoksista epäiltyjä sekä myös lievempiin rikoksiin syyllistyneitä.

Gummerus pitää itseään ”ihan tavallisena asianajajana”, mutta usein hänen juttunsa ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä ja suurta yleisöä kiinnostavia. Juttujen myötä Gummerukselle ovat tulleet tutuiksi niin mielentilatutkimukset, konetuliaseet kuin poliisivankilatkin. Kirja kuvaa asianajajan arkista puurtamista, ja kansainvälisten rikostapausten myötä Gummeruksen mukana matkataan myös Irakiin ja Liberiaan.

Rikoksen taustalta löytyy aina myös tarina ja suuria murheita, joita asianajaja lähietäisyydeltä seuraa. Rikos koskettaa uhria ja tämän läheisiä, mutta myös tekijää ja hänen omaisiaan. Joskus liikuttuu myös kaiken nähnyt asianajaja.

”Työskentelen asianajotoimistossa, joka on vaarini perustama. Vaari ei olisi osannut arvata, että minä joskus matkustaisin Irakiin sotarikostutkinnan perässä tai hoitaisin Turun puukottajan kaltaista terrorioikeudenkäyntiä. Kohdalleni on osunut paljon poikkeuksellisia rikostapauksia, mutta työ on niissäkin perustaltaan ihan samanlaista kuin tavanomaisessa rikosjutussa. Ei niissä koskaan ajattele, että olisi tekemässä oikeushistoriaa,” Kaarle Gummerus sanoo.

Kirjan kirjoittaja Veli-Pekka Lehtonen on Helsingin Sanomien toimittaja ja kirjailija, jonka aiempaa tuotantoa ovat suositut elämäkerrat elokuvatuottaja Markus Selinistä ja elokuvaohjaaja Renny Harlinista.

”Kirjan kirjoittaminen on ollut avartavaa, sillä Gummeruksen työ asianajajana on erittäin mielenkiintoista. Kivaa kirjoittaminen on ollut myös siksi, että tällaista kirjaa ei ole aiemmin Suomessa tehty,” Veli-Pekka Lehtonen sanoo.

Rikosasianajaja – Kaarle Gummerus ilmestyy lokakuussa 2024. Kirjan kustantaja Tammi on osa Werner Söderström Osakeyhtiötä.

Lisätiedot ja arvostelukappaleet:

tiedotus@tammi.fi