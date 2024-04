Solistina suomalaisen viulunsoiton tulevaisuus

Nuoruuden taikaa koetaan Vaasan ja Seinäjoen kaupunginorkesterien yhteiskonserteissa torstaina 11.4. Seinäjoki-salissa ja perjantaina 12.4. Vaasan kaupungintalolla. Orkesterimuusikot toki huokuvat nuorekkuutta, mutta etenkin orkesterin edessä nuoruus on tällä kerralla valttia: Kapellimestari Kristian Sallista ei ole vielä iällä pilattu, vaikka hän on jo johtanut useimpia Suomen merkittävimmistä orkestereista ja vieraillut muun muassa Lontoon maineikkaan BBC:n sinfoniaorkesterin edessä. Vielä nuorempi on kuitenkin konsertin solisti: vasta 13-vuotias Lilja Haatainen on yksi viime vuosien lahjakkaimpia suomalaisviulisteja, joka vuonna 2022 voitti Saksassa merkittävän Louis Spohr -viulukilpailun alle 14-vuotiaiden sarjan. Haatainen on jo kokenut solisti ja hänestä välittyvä soiton ilo ja musisoinnin luontevuus ovat vailla vertaa.

Pjotr Tšaikovskin Souvenir d’un lieu cher op. 42 on Haataisen solistinumerona ja muutenkin konsertin ohjelma koostuu 1800-luvun loppupuolen romanttisista orkesteriteoksista. Nuoren Richard Straussin Serenadi op. 7 puhaltimille aloittaa konsertin, ja väliajan jälkeen kuullaan Johannes Brahmsin ensimmäinen sinfonia op. 68, jonka työstämisen hän aloitti jo nuorena miehenä, mutta jonka sai valmiiksi vasta parinkymmenen vuoden kypsyttelyn jälkeen. Lopputulos on eittämättä mestariteos ja lunasti Brahmsille paikan Ludwig van Beethovenin manttelinperijänä.