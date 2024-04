Mökköisten sillan uusiminen alkaa Loimaalla – liikenne kiertoreitille töiden ajaksi

Valmistelevat työt alkavat siltakohteella jo tällä viikolla. Auvaistentie katkaistaan Mökköisten sillan päistä, kun sillan purkutyöt aloitetaan viikolla 16. Liikenne sillalla katkaistaan maanantaina 15.4.2024 klo 11 alkaen uusimistöiden ajaksi. Liikenne ohjataan viitoitetulle kiertotielle maanteiden 12603 Auvaistentie – mt 210 Oripääntie – mt 2101 Haaroistentien kautta. Valitettavasti myös jalankulkijat ja pyöräilijät joutuvat käyttämään vaihtoehtoisia reittejä, sillä korvaavaa kulkuyhteyttä ei voida järjestää kustannussyistä. Kiertotien pituus on noin 11 km.

Mökköisten silta on valmistunut vuonna 1965 ja se on tyypiltään puinen palkkisilta. Sillalle on tehty perusparannus vuonna 1987. Mökköisten silta on huonokuntoinen ja silta on painorajoitettu. Nykyinen puinen palkkisilta puretaan ja tilalle rakennetaan uusi jännitetty betoninen ulokepalkkisilta. Uuden sillan rakentamisen myötä Mökköisten sillalta poistuu painorajoitus. Työt siltakohteella valmistuvat lokakuun loppuun mennessä.

Liikennemäärä Mökköisten sillalla on alle 60 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Mökköisten siltapaikka kartalla (maps.google.fi)

Urakoitsijana toimii Kreate Oy.

Lisätietoja:

- Varsinais-Suomen ELY-keskus: projektipäällikkö Antti Hirvonen, p. 029 502 2529

- Kreate Oy: työpäällikkö Matti Rekilä, p. 040 532 2171