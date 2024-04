Media ja ekokriisi -paneeli ke 23.4. klo 15.30

Media luo käsitystämme todellisuudesta, ohjaa yhteiskunnallisia keskusteluja ja auttaa ihmisiä hahmottamaan, mitä maailmassa tapahtuu. Minkälaisten näkökulmien kautta ekokriisiä käsitellään mediassa ja mitä ratkaisuja media nostaa keskusteluun? Miksi aikamme suuret kestävyyshaasteet eivät näy vieläkään kunnolla julkisessa keskustelussa? Ketkä pääsevät ääneen ja miksi? Nämä ovat keskeisiä kysymyksiä, kun kulutuskeskeinen elämäntapa on tuhoamassa yhteiskuntien ja kulttuurien mahdollisuuksia jatkaa hyvinvoivaa elämää turvallisesti planeetalla.

Tapahtuma on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Varaamme aikaa yleisökysymyksille ja tarjoamme mahdollisuuden luoda uusia yhteyksiä ja syventää keskustelua toimittajien ja tutkijoiden välillä. Paneelikeskustelun jälkeen jatkamme keskustelua vapaamuotoisemmin pienen purtavan parissa. Tapahtuman järjestää Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti HELSUS yhteistyössä Puistokatu 4 kanssa.

Tapahtuman tiedot:

Aika: tiistai 23.4.2024klo 15.30 –17.00, jota seuraa mingle ja pientä purtavaa klo 17.00–18.00

Puistokatu 4, Helsinki Vahvista osallistumisesi 19.4. mennessä: Linkki ilmoittautumiseen (paikkoja on rajoitetusti)





Panelistit:

Petja Pelli, talouden ja politiikan toimittaja, Helsingin Sanomat

talouden ja politiikan toimittaja, Helsingin Sanomat Marja Heinonen, kirjoittaja, Ykspilkkuviis Media

kirjoittaja, Ykspilkkuviis Media Tina Nyfors, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto

väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto Toni Ruuska, kestävän talouden dosentti, Helsingin yliopisto





Paneelin juontavat tutkijatohtori Viola Hakkarainen (HELSUS/PK4) ja kestävyystieteen maisteri Sini Holopainen (HELSUS).

Panelisteista:

Petja Pelli on vihreää siirtymää ja ympäristöpolitiikkaa seuraava talouden ja politiikan toimittaja Helsingin Sanomissa. Hän on kirjoittanut ympäristöstä aiemmin luontokadon kirjeenvaihtaja -tittelillä vuoden mittaisessa teemapestissä. Sitä ennen hän on tehnyt monia ympäristöjuttuja Pohjoismaista Tukholman-kirjeenvaihtajana.

Marja Heinonen on ajattelun haastamisen moniottelija. Yli 30 vuoden kirjoittaja-, tutkija- ja kehittäjäkokemuksella hän on mukana rakentamassa kestävän elämän asiantuntijayritystä Ykspilkkuviis Mediaa. CV:stä löytyy mm. tohtorinhattu sekä runo- ja tietokirjoja.

Tina Nyfors on neljännen vuoden väitöskirjatutkija Helsingin yliopiston taloustieteen osastolla, aiheena kohtuusnäkökulma (sufficiency) ilmastopolitiikassa. Hän on myös journalisti ja työskennellyt mm. Ylen ruotsinkielisissä radiouutisissa. Vuodesta 2011 lähtien hän on työskennellyt ympäristöasioiden parissa, mm. Helsingin kaupungin ympäristökeskuksessa ja LUT-yliopistossa.

Toni Ruuska (KTT) on elintarviketalouden yliopistonlehtori ja kestävän talouden dosentti Helsingin yliopistolla. Hän on tutkinut mm. omavaraistumista, maatalouden kestävyyssiirtymää sekä kohtuustaloutta. Tällä hetkellä hän toimii Oikeudenmukaisen siirtymän altavastaajat -tutkimushankkeen (2024-2027) vastuullisena tutkijana.