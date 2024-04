Kangasalan kaavakehitys vuonna 2023

Kangasalla uusi nuorten kesäyrittäjyyspalvelu 3.4.2024 16:58:50 EEST | Tiedote

Kangasalan kaupunki haluaa ensimmäistä kertaa selvittää nuorten kiinnostusta kesäyrittäjänä toimimiseen. Kaupungin työllisyyspalvelut ovat suunnitelleet yhdessä Uusyrityskeskus Ensimetri Oy:n kanssa nuorille suunnatun Kangasalan nuorten kesäyrittäjyys 2024 kampanjan. Kangasalla kesäyrittäjyyskampanja on suunnattu vuonna 1995-2009 syntyneille nuorille. Nuoret voivat osallistua työpajoihin Kangasalla tai kaupunkiseudun muissa kunnissa. Kangasalan lisäksi työpajoja järjestetään Tampereella ja Nokialla. Lisätietoa työpajoista löytyy tästä! Ilmoittautumislinkki Kangasalan työpajaan löytyy tästä! Kaupungin työllisyyspalvelut kannustaa nuoria kokeilemaan yrittäjyyttä yksin tai tiiminä. Nuoret saavat Ensimetrin asiantuntijoilta neuvoja ja vinkkejä yrityksen perustamiseen ja yrittäjänä toimimiseen. Kesän aikana on mahdollisuus jatkuvaan yhteydenpitoon ja kokemusten vaihtoon yrittäjyyttä kokeilevien muiden nuorten kanssa. Nuorilla on lisäksi mahdollisuus osallistua kesäajalla Ensimetrin järjestä