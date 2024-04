Maksuton matalan kynnyksen terapiapalvelu vastaa nuorten kasvaviin mielenterveyshaasteisiin

Walk in terapia on maksutonta ja nimetöntä mielen hyvinvointia tukevaa matalan kynnyksen mielenterveysapua, joka on suunnattu alle 29-vuotiaille. Videovälitteinen Walk in terapia alkoi huhtikuussa Lasten ja nuorten keskuksen (LNK) sekä A-klinikkasäätiön Nuortenlinkin toimesta. Palvelu on Suomessa ensimmäinen laatuaan, missä ammatilliset terapeutit tarjoavat apua verkossa ajanvarauksetta ja maksutta.

“Olen iloinen, kun pystymme tarjoamaan ilmaista Walk in terapiaa valtakunnallisesti kaikille nuorille pätevien ja innostuneiden vapaaehtoisten terapeuttien avulla”, iloitsee Lasten ja nuorten keskuksen suunnittelija Elina Plihtari

Verkossa toteutuvaa terapiaa on saatavilla joka tiistai klo 17–19 osoitteessa: www.nuortenlinkki.fi/walkinterapia. Keskustelemaan voi tulla esimerkiksi elämäntilanteeseen liittyvistä haasteista, kriiseistä, ihmissuhteisiin liittyvistä asioista tai tunne-elämän kysymyksistä. Päivystäjillä on soveltuva pohjakoulutus sekä lyhyt- tai psykoterapeutin pätevyys tai he ovat terapeuttiopiskelijoita. Yhden terapiatapaamisen kesto on noin 45 minuuttia. Palvelu ei vaadi kirjautumista ja palveluun voi liittyä tietokoneella, kännykällä tai tabletilla.

”Walk in terapia -palvelun vieminen verkkoon mahdollistaa nopean pääsyn terapiatapaamiselle ammattilaisen kanssa riippumatta siitä, missä päin Suomea nuori asuu”, kertoo A-klinikkasäätiön Nuortenlinkin kehittämiskoordinaattori Taru Hahto.

”Toivomme mahdollisimman monen nuoren saavan tästä palvelusta kannattelua omassa tilanteessaan joko kertaluontoisesti tai tilanteessa, missä nuori joutuisi muutoin odottamaan pitkään mielenterveyspalveluihin pääsemistä.”

Palvelu tukee nuorten ja nuorten aikuisten mielen hyvinvointia ja auttaa mielenhyvinvoinnin haasteiden kanssa kamppailevia.

Walk in terapia

Lasten ja nuorten keskus koordinoi ja kehittää valtakunnallisesti Walk in terapiaa, jota toteutetaan kasvokkain yli kymmenellä paikkakunnalla ja yli 20:ssä toimipisteessä muun muassa kuntien ja seurakuntien toimesta. Ensimmäinen toimipiste aloitti vuonna 2021. Nyt Lasten ja nuorten keskus tarjoaa yhteistyössä A-klinikkasäätiön Nuortenlinkin kanssa Walk in terapiaa myös verkossa.

Walk in terapia on ratkaisu- ja voimavarakeskeistä lyhytterapiaa. Walk in terapia on lähtökohtaisesti kertaluonteista. Terapiassa voi käydä useammankin kerran, mutta terapeutti saattaa vaihdella. Terapiaan voit saapua päivystysaikana ilman ajanvarausta tai lähetettä. Joillakin paikkakunnilla on käytössä myös ajanvaraus. Keskustelemaan voi tulla elämäntilanteeseen liittyen – olipa huoli suuri tai pieni. Keskustelu on asiakkaan halutessa nimetöntä, eikä käynnistä jää asiakkaaseen liittyviä kirjauksia.