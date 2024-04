Fatima Witickin ja Varpu Tavin Treenaa Fatiman kanssa -kirja julkaistaan 12.4.2024

Kutsu: Kalle Virtapohjan Tuntematon Paavo Nurmi -kirjan julkistustilaisuuteen torstaina 11.4.2024 klo 15.00 Arkkitehtuurimuseossa, Kasarmikatu 24, Helsinki. 28.3.2024 09:55:16 EET | Kutsu

Helsinki on rakennettu Suomen pääkaupungiksi, mutta yllättäen kaupungin rakentajat ovat jääneet lähes tuntemattomiksi, kun kaupungin tai Suomen historiaa on kirjoitettu. Nyt julkaistavassa uutuuskirjassa on päähenkilönä yksi näistä tuntemattomista rakentajista, Paavo Johannes Nurmi. Hän oli kansainvälisesti juhlittu urheilusankari, 9-kertainen olympiavoittaja, joka asettui elämään tavallista elämää muutettuaan Turusta Helsinkiin ja ryhdyttyään grynderirakentajaksi.