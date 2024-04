Antti Palo-oja Aura Rakennus Pirkanmaa Oy:n toimitusjohtajaksi

Aura Rakennus Pirkanmaan toimitusjohtajana aloittavalla Antti Palo-ojalla on 30 vuoden kokemus rakennusalalta. Viime vuosina hän on työskennellyt suurissa rakennusliikkeissä erilaisissa kehitys- ja johtotehtävissä, muun muassa Tampereen kansiareenahankkeen hankejohtajana. Aura Rakennukselle Palo-oja siirtyy Arktalta.

– Aura Rakennus Pirkanmaan johdossa pääsen hyödyntämään omaa kokemustani ja osaamistani. Uusi työnkuvani edellyttää yrittäjämäistä otetta. Alan vaikeasta yleistilanteesta huolimatta olen innoissani uudesta. Tampereen seutu on yksi Suomen vetovoimaisimmista alueista, josta löytyy tilaa asumis- ja toimitilahankkeita sekä rakennuspalvelua toteuttavalle yhtiölle, Palo-oja sanoo.

Aura Rakennus Pirkanmaan ensimmäinen hanke on Tampereen Tesoman alueelle rakennettavat kaksi kerrostaloa, joiden suunnittelu on tarkoitus aloittaa kesällä 2024.

Pääosan työurastaan Tampereella ja Pirkanmaalla tehneelle Palo-ojalle paikallinen markkina ja siihen vaikuttavat tekijät ovat tuttuja.

– Tuleviin hankkeisiimme vaikuttavat tekijät, jotka vaikuttavat yleisestikin Tampereen ja lähiseudun rakentamisen painopisteisiin. Esimerkiksi raitiovaunuverkoston kehittyminen ohjaa hankkeiden sijoittumista, Palo-oja kertoo.

Yhteistyö ja vastuullisuus korostuvat

Palo-oja haluaa tuoda Aura Rakennus Pirkanmaan toimintaan aitoa asiakkaiden kuuntelemista ja heidän tarpeidensa ymmärrystä. Rakennustoiminnassa korostuu tällä hetkellä yhteistoiminnallisuus, jossa rakennuttajat ja tilaajat kehittävät hankkeita yhteistyössä, saman pöydän äärellä.

Koko Aura Rakennus konsernille tärkeä vastuullinen rakentaminen on keskeistä myös Pirkanmaan alueyhtiölle.

– Ympäristöystävällinen rakentaminen vaatii koko alalta toimenpiteitä jo valtion asettamien vaatimustenkin vuoksi. Haluamme olla tämän kehityksen kärjessä. Vastuullisuus tarkoittaa meille myös ihmisten hyvinvoinnin huomioimista, sekä hankkeiden toteuttajien että valmiiden tuotteiden loppukäyttäjien, Palo-oja sanoo.

Lisätietoja:

Aura Rakennus Pirkanmaa Oy, toimitusjohtaja Antti Palo-oja, puh. 040 865 0114

Aura Rakennus Oy, toimitusjohtaja Mikko Kilpi, puh. 050 467 5768

