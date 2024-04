Vuoden museojulkaisu -kilpailun finaaliin neljä innovatiivista teosta

Vuoden museojulkaisu –kilpailun finaaliin valitut neljä teosta ovat sisällöltään ja esitystavaltaan innovatiivisia sekä tavoittavat kohderyhmänsä poikkeuksellisen hyvin. Finalistiteokset ovat Lintuhuviloita Savonlinnasta haudankaivaja Ruuskasen tapaan, Kohtalona Ruotsinsalmi – Tutkimuksia pintaa syvemmältä, Ikikallion tarinoita – mammuteista meidän aikaamme ja Taidesauna I Art Sauna.

Riihisaari – Savonlinnan museon Lintuhuviloita Savonlinnasta haudankaivaja Ruuskasen tapaan (kustantaja Riihisaari – Savonlinnan museo) tutustuttaa lukijan paikallishistoriaan, kertoen samalla poikkeuksellisesta rakkaudesta taiteen tekemiseen ja kotikaupunkiin. Visuaalisesti upeaan, leikkisään ja erinomaisesti kirjoitettuun teokseen on onnistuttu ikuistamaan ainutlaatuisella tavalla kaupunkikulttuuria ja historiaa.

Kymenlaakson museon ja Suomen merimuseon Kohtalona Ruotsinsalmi – Tutkimuksia pintaa syvemmältä (kustantaja Kymenlaakson museo ja Suomen kansallismuseo) on komea ja laadukas tietopaketti, joka toimii loistavasti täydentäen näyttävää näyttelyprojektia. Teos onnistuu ansiokkaalla tavalla kokoamaan useat näkökulmat sekä herättämään ihmiset ja heidän tarinansa eloon.

Vantaan kaupunginmuseon Ikikallion tarinoita – mammuteista meidän aikaamme (kustantaja Aviador) on sisällöllisesti kekseliäs teos, ja sen kerrontapa on jännittävä ja jopa runollinen. Hyvä kuvitus yhdistyneenä jännittäviin tarinoihin tarjoaa täydellisen mahdollisuuden aikuiselle ja lapselle viihtyä yhdessä historian äärellä kotiseutuun ja historiaan tutustuen.

Serlachius-museoiden Taidesauna I Art Sauna (kustantaja Parvs) on kiinnostava, kaunis ja sisällöltään innovatiivinen teos. Teos yhdistää toimivasti sekä suomen että englannin kielen samojen kansien väliin. On merkittävää, että ainutlaatuisen saunaprojektin tarina on dokumentoitu heti tuoreeltaan ja saatettu yleisön saataville myös kirjana.

“Kilpailuun osallistui hyvin erilaisia julkaisuja tutkimuksellisista perusteoksista pienten projektien oheisjulkaisuihin. Finaalin ulkopuolelle jäi tukevia tietopaketteja, kun jatkoon puristettiin kilpailun ansiokkaimmat teokset. Vuoden museojulkaisu -palkintofinalistit ovat kaikki omalla tavallaan kekseliäitä, kiinnostavia ja lukemaan houkuttelevia”, sanoo palkintolautakunnan puheenjohtaja Maj Meriluoto.

Suomen museoliitto ja ICOM Suomen komitea ovat järjestäneet Vuoden museojulkaisu -kilpailun joka toinen vuosi vuodesta 2014 lähtien. Vuoden 2024 kilpailuun osallistui museoiden tai niiden yhteistyökumppanien julkaisemia teoksia, jotka ovat ilmestyneet vuosina 2022–2023. Vuoden museojulkaisu –kilpailun finalistit ja kilpailun voittajan valitsee Vuoden museo -kilpailun palkintolautakunta.

Palkintolautakunnan puheenjohtaja on Maj Meriluoto ja muut jäsenet ovat Turun kaupungin integraatiojohtaja Minna Sartes, opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvos Eeva Teräsvirta, Outokummun seudun toimittaja Pasi Huttunen, Vaasan kaupungin museotoimenjohtaja Elina Bonelius, Kansallismuseon näyttelyamanuenssi Erik Tirkkonen ja Riihisaari – Savonlinnan museon museonjohtaja Nikke Kaartinen (Vuoden museo 2023 -kilpailun voittajan edustaja). Lautakunnan sihteerinä toimii Museoliiton viestinnän asiantuntija Kirsti Ruissalo. Nikke Kaartinen ja Erik Tirkkonen eivät osallistu finalistijulkaisujen arviointiin jääviyssyistä.