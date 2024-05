Klaus Koponen JLL Finland Oy:n toimitusjohtajaksi

Suomen JLL:n toimitusjohtajaksi (CEO) on nimitetty OTM, VT Klaus Koponen. Koponen on aiemmin toiminut JLL:n Markets-yksiköstä vastaavana johtajana. Suomen JLL:n toimitusjohtajana aiemmin toiminut Tero Lehtonen on siirtynyt yhtiön ulkopuolelle uusien haasteiden pariin.

Klaus Koponen on ollut Suomen JLL:n palveluksessa vuodesta 2020. Tätä ennen hän on toiminut johtotehtävissä mm. IWG:llä (ent. Regus) ja hänellä on laaja kokemus Pohjoismaiden kiinteistömarkkinoista.

Uudessa roolissaan Koponen vastaa JLL:n liiketoiminnan kehittämisestä ja kasvustrategiasta Suomen markkinoilla. Toimitusjohtajan roolin lisäksi hän vastaa edelleen myös Markets-yksikön vetämisestä.

JLL:n Suomen johtoryhmään kuuluvat lisäksi Head of Valuation & Strategic Consulting Kaisu Pienimäki, Head of Capital Markets Tero Uusitalo sekä COO Mia Ruusila.