Eurooppa on kotisi -EU-vaalikiertue alkaa toukokuussa Eurooppa-päivän kansanjuhlalla

Miksi nuorten on tärkeää mennä EU-urille? 10.12.2022 19:05:34 EET | Artikkeli

Tulevaisuutemme päättäjät, vaikuttajat ja tekijät olemme me, nuoret. Euroopan unioni tarjoaa ainutlaatuisen työympäristön, jossa kasvaa ja vaikuttaa. Työ EU:ssa vaikuttaa kaikkiin Euroopan unionin kansalaisiin ja juuri siksi on tärkeää, että suomalaiset nuoret lähtevät EU-uralle. Vaikuttamalla EU:ssa, vaikutat myös Suomessa. EU työllistää yhteensä yli 40 000 työntekijää. Suomalaisten osuus on noin 2,5%, joka vastaa alle tuhatta työntekijää. Näistä työntekijöistä nuorten prosentuaalinen osuus on pieni, kuten nuorten osuus koko organisaatiossa. EU:ssa työskentelevien ikärakenteeseen on tulossa muutos, kun eläköityvät virkamiehet ja muut työntekijät jättävät työuransa taakseen, jolloin on nuorten aika tarttua tilaisuuteen. Tulevaisuudessa tarvitsemme yhä monipuolisempaa tietotaitoa ja näkemyksiä, jotka muovaavat Euroopan unionia oikeaan suuntaan ja auttavat ratkaisemaan olemassa olevia ja tulevia kriisejä. Sanonta “nuorissa on tulevaisuus” pitää todella paikkansa, mutta mikäli nuoria ei o