Hanna Brotheruksen uutuusteos Äitini, tyttäreni käsittelee elämän haurainta ja vahvinta suhdetta

”Minulle äidin ja tyttären suhde on loputon mysteeri, mahdoton tehtävä ja suurinta rakkautta. Mutta mitä se on muille, ja kuinka äidit ja tyttäret oikeasti elävät suhteessa toisiinsa ja maailmaan? Tästä haluan ottaa selvää”, Hanna Brotherus kertoo.

Brotherus kutsui mukaan sodan erottamat äidin ja tyttären sekä iäkkäänä synnyttäneen naisen tyttärineen. Hän tapasi adoptioperheitä ja sateenkaarivanhempia. Elinkautiseen tuomitun äidin sekä hänen vankilassa syntyneen tyttärensä. Pareja, joille yhdessä kasvaminen on ollut tasapainoinen matka, sekä heitä, joiden suhde on loputon vuoristorata. Hän halusi löytää tavallisia äitejä ja tyttäriä, mutta huomasi ettei ”tavallista” ole. Jokainen äiti-tytärsuhde on ainutlaatuinen ja täysin omanlaisensa.

Brotherus teki haastateltavien kanssa kehollisia harjoitteita löytääkseen kohtaamisiin syvyyttä ja avoimuutta. Valokuvaaja Nico Backström dokumentoi prosessin valokuvin, joista tuli keskeinen osa tätä upean visuaalista kirjaa.

Kirjaan liittyy myös erillinen keskustelusarja, joka julkaistaan äänikirjapalveluissa. Siinä, missä äitiys on valinta, tyttäryys ei koskaan. Äiti-tytärsuhde avautuu keskustelujen kautta pyhänä, arkisena, kauniina, raivostuttavana, outona ja joillekin itsestäänselvyytenä. Tässä keskustelusarjassa äiti on Hanna Brotherus ja tytär Elsa Brotherus. Vaan kyse ei ole nyt heistä. Fokus on vieraissa, jotka pohtivat avoimesti ja rehellisesti tärkeää ihmissuhdettaan. Kuusiosaisessa keskustelusarjassa vieraina ovat esimerkiksi Sanna Stellan ja Nanna Bhose. Keskustelusarjaa julkaistaan viikoittain, ensimmäinen osa ilmestyy tänään 9.4.

Hanna Brotherus (s. 1968) on koreografi, kehotietoisuusvalmentaja ja neljän jo aikuiseksi kasvaneen lapsen äiti. Hän on myös kaksi romaania kirjoittanut kirjailija, jolla on rohkeutta katsoa ihmisyyttä ja naisen elämää suoraan ytimeen. Teokset Ainoa kotini ja Henkeni edestä ovat saavuttaneet huikean suosion poikkeuksellisen laajassa lukijakunnassa.

Nico Backström (s. 1970) on ansioitunut valokuvaaja ja kahden pojan isä. Hän on tehnyt vaikuttavaa yhteistyötä Hanna Brotheruksen kanssa jo vuosien ajan. Backström onnistuu vangitsemaan kuviinsa ihmisliikkeen rajuuden ja herkkyyden.