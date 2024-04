Varhan aluehallitus hyväksyi palkkaharmonisointisuunnitelman

Hoidon jatkuvuuden edistämiseen hyvinvointialueella saatiin valtionavustusta 3.4.2024 11:45:09 EEST | Tiedote

Hoidon jatkuvuuden hyödyistä on olemassa runsaasti tutkimusnäyttöä. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) tavoite on, että potilaan ja ammattilaisen välisen hoitosuhteen jatkuvuus saadaan turvattua koko hyvinvointialueen asukkaille kesäkuuhun 2025 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi avoterveydenhuolto on ottamassa käyttöön hoidon jatkuvuusmallia.