Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Tulvakeskus tiedottavat 9.4.2024

ELY-keskus selvittää mahdollista vesistöhaittaa Taskisenrannassa Oulussa 5.4.2024 13:25:04 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus selvittää mahdollista vesistöhaittaa Taskisenrannassa Oulussa. ELY-keskukselle on tehty vesistöhaittailmoitus 22.3. Taskisenrannan ja Kuivasmeren alueelta. Alueella on tehty havaintoja ruskeasta vedestä sekä kalaverkkojen mukana tulevasta ruskeasta ja pahanhajuisesta aineksesta. Ilmoituksen jälkeen ELY-keskukselle on myös tullut muita yhteydenottoja vesistöhaitasta.