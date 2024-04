Palkitun ruokatoimittajan Yhdessä astiassa – helpompaa ja nopeampaa kotiruokaa -kirja tuo kotikeittiöihin maksimimakua minimivaivalla

Yhdessä astiassa -kirja tuo arkiruokaideoiden kanssa painiskeleville kotikokeille ohjeita, jotka ovat niin helppoja, että kaikki saavat onnistumisen kokemuksia. Kirjassa on uusia ja maistuvia ideoita tutuista raaka-aineista.

Jokainen kirjan ohjeista tehdään yhdessä astiassa: yhdellä pellillä, yhdessä pannussa, yhdessä padassa tai yhdessä kattilassa. Arkiruoan laittaminen ei ole ollut koskaan helpompaa.

Vähemmän mikron kilahtelua – enemmän yhdessäoloa ruoan äärellä

Tilastojen mukaan valmisruokia ostetaan enemmän kuin koskaan ennen, mutta samalla kuluttajakäyttäytymistä ruoan osalta määrää pitkälti hinta. Kukkaronnyörejä kiristellään ja tarjouksia etsitään. Tämä on ristiriitaista, sillä samaan aikaan kun kotikeittiöissä punnitaan, mihin rahat riittävät, valmisruokamenekin kasvu jatkuu. Valmisruoan ostaminen se vasta kallista onkin.

Yli 20 vuotta ruokatoimittajan töitä tehneen Mansikkamäen kirja on myös kannanotto yhteisten ruokahetkien puolesta. Ruokatoimittajaa harmittaa, että perheiden yhteisiä ruokahetkiä korvataan välipaloilla ja pikaruoalla.

”Ruokahetki voi olla perhettä yhdistävä juttu ja avain koko perheen hyvinvointiin. Nyt jos koskaan tarvitsemme positiivisia asioita arkeen. Yhteinen ruoanlaittohetki tai yhdessä saman pöydän ääressä syöminen voi olla monelle täysin uusi asia. Oikeaa ruokaa korvataan yhä useammin välipaloilla ja prosessoidulla valmisruoalla. Toivon, että tämän kirjan avulla saadaan kaikkiin perheisiin yhteisiä ruokahetkiä.”

Yhdessä astiassa -kirjan ohjeissa vedetään mutkat suoriksi. Hyvän ruoan tekemisen ei tarvitse olla vaikeaa.

Yhdessä astiassa -kirja on uuden ajan keittokirja, joka vie kotikokin tuttujen makujen äärelle uudella tavalla. Kirjasta löytyy QR-koodeja, jotka vievät lukijan liikkuvan kuvan maailmaan ja kirjailijan terveisiin @sannamariajohanna -Instagramiin ja TikTokiin.

”Ruokaohjeita etsitään paljon Instagramista ja TikTokista. Seitsemännen kirjani kohdalla on aika luoda uusia tuulia keittokirjojen saralle. Kirjoja ostetaan yhä vähemmän, joten myös meidän ruokatoimittajien ja kirjailijoiden pitää uudistua. Kirja voi parhaimmillaan olla kaunis, informatiivinen sekä antaa jotain uutta lukijalle. Tässä olen onnistunut,” Mansikkamäki iloitsee.

Sanna Mansikkamäki on palkittu lifestyle-toimittaja ja Yhdessä astiassa on hänen seitsemäs keittokirjansa. Kirjan värikkäät kuvat on ottanut valokuvaaja Pia Inberg.

Kirja on ilmestynyt huhtikuussa 2024.

Kirjan kustantaja on Readme.fi

