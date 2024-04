ENNAKKOTIEDOTE: Miltä konkurssi, maksuhäiriömerkintä ja ulosotto tuntuvat?

Tiedän tilini saldon joka hetki. Muut ilmeisesti venyttelevät aamuisin, minä tarkistan saldon. Katson sen monta kertaa päivässä.

Suojaosuus kertoo koskettavasti, mitä ulosotossa eläminen tekee parisuhteelle, perhe- ja työelämälle, mielenterveydelle, tulevaisuuden suunnitelmille, haaveille ja unelmille. Millaista on kuunnella keskusteluja aiheesta ja varjella salaisuutta, joka lopulta sairastuttaa?

Kuinka hitossa saan uudet silmälasit? Onneksi en tuolloin vielä tiedä, että samaa mietin edelleen vuoden päästä.

Kirja kuvaa hauskasti ja melankolisesti salailua, sinnittelyä ja häpeää sekä sitä, miltä tuntuu keksiä itsensä uudelleen. Tarinan elementit ovat tuttuja sadoilletuhansille suomalaisille ja heidän omaisilleen. Loppu voi olla onnellinen myös ilman lottovoittoa tai velkojen äkillistä nollautumista.

Tämä ei ole selviytymistarina, tämä on tarina jokapäiväisestä selviytymisestä.

Sanna Kuronen (s. 1977) on kirja-alan sekatyöläinen, entinen ja nykyinen yrittäjä, joka on hiljattain muuttanut Helsingistä takaisin synnyinseudulleen Etelä-Savoon. Häneltä on aikaisemmin julkaistu täytettävä Loki-kirja.

Sanna Kuronen: Suojaosuus – Elämää ulosotossa

188 sivua, ilmestyy 8.5.

Ilmestyy myös äänikirjana, lukija Pirjo Heikkilä