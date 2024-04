Olympiapurjehdus: Palman maailmancupista kohti ratkaisevia olympiakarsintoja

Palman maailmancup järjestettiin 1.-6. huhtikuuta Mallorcalla. Suomalaisista Sinem Kurtbay ja Akseli Keskinen (Nacra 17) sijoittuivat kuudenneksi lauantain mitalilähdöissä ja päättivät kilpailun kokonaistuloksissa seitsemäntenä. Monika Mikkola oli kahdeksas kokonaistuloksissa ILCA 6 -luokan mitalilähdön jälkeen.

- Nyt on aika huono fiilis, koska mitalilähtö meni huonosti. Seuraavaksi suuntaamme Hyèresiin, ja toivottavasti siellä voin korjata virheet, jotka maksoivat täällä aika paljon, Monika Mikkola sanoi mitalilähdön jälkeen.

Ronja Grönblom ja Veera Hokka selvisivät kilpailun haasteellisista vaiheista ja päättivät kilpailun vahvasti purjehtimalla viimeisenä kisapäivänä kultafinaaleissa sijat 2, 3, 14 ja 2. 49er FX -tiimi oli 14. kokonaistuloksissa.

- Emme purjehtineet hirveän tasaista purjehdusta tässä kisassa, ja kohtasimme vauhtihaasteita, mutta saimme tilanteen nollattua ja purjehdittua paremmin loppua kohti, Ronja Grönblom kertoo.

- Mitalilähtö oli selvästi tavoitteemme tässä kilpailussa, joten vähän harmittaa. Silti tämä oli paras sijoituksemme Palmalla, joten olemme tyytyväisiä siihen, Grönblom lisää.

Viimeiset olympiakarsinnat häämöttää

Maajoukkueella on seuraavaksi edessä siirtymä Ranskan Hyèresiin, jossa käydään tiukka taistelu viimeisistä olympiapaikoista Pariisin kisoihin. Hyères’in Last Chance -regatta purjehditaan kahden viikon päästä 21.-27. huhtikuuta. Kansainvälinen kattojärjestö World Sailing ilmoitti talvella dramaattisesta muutoksesta viimeisiin karsintoihin. Purjehtijat jaetaan luokittain kahteen laivueeseen, joista varsinaisessa Last Chance -laivueessa kilpailevat ainoastaan maat, jotka eivät ole vielä lunastaneet maapaikkaa. Tämän myötä viimeiset olympiapaikat ratkeavat vasta viimeisissä mitalilähdöissä, ja jokaisen pisteen merkitys korostuu entisestään.

Purjehduksen maapaikat luokittain

Suomi on jo varmistanut maapaikat ILCA 6- ja 7-, sekä Nacra 17 -luokissa. iQFoil- ja Formula Kite -luokissa viisi parasta maata lunastaa Hyères’istä maapaikan. iQFoil -miehissä Jakob Eklundillä on myös mahdollisuus lunastaa maapaikka kehittyvien maiden kiintiöstä, sillä Suomi ei karsinut suoraan olympialaisiin miesten purjelaudassa kahden edeltävän olympiadin aikana. Miehillä kiintiöpaikkoja on yksi tarjolla. iQFoil-naisissa Suomi ei ole kiintiössä, koska Tuuli Petäjä-Sirén karsi suoraan MM-kisoista Tokion kisoihin vuonna 2019. Formula Kite on uusi olympialuokka, jonka myötä uusien maiden kiintiötä ei ole luokalle määritelty.

49er- ja 49er FX -luokissa kolme parasta venekuntaa lunastaa itselleen maapaikan. Suomi kilpailee kehittyvien maiden kiintiössä kummassakin luokassa. 49er FX -luokassa kyseisiä kiintiöpaikkoja on jaossa kaksi, miesten 49ereissa yksi. Kehittyvien maiden kiintiö muodostuu maanosakarsinnoista lunastamattomista maapaikoista, jotka jaetaan ensisijaisesti uusille maille kyseisessä luokassa. Menettelyn tavoitteena on madaltaa maiden kynnystä panostaa uusiin olympialuokkiin.

Suomalaiset Palman maailmancupissa:

7. Kurtbay/Keskinen (Nacra 17 / 48)

8. Monika Mikkola (ILCA 6 / 116)

14. Grönblom/Hokka (49erFX / 48)

17. Noora Ruskola (Formula Kite / 34)

37. Jakob Eklund (iQFoil M / 108)

63. Aleksi Tapper (ILCA 7 / 193)

67. Valtteri Uusitalo (ILCA 7 / 193)

75. Kylävainio/Kylävainio, U21 (49er / 85)

140. Otto Dahlberg (ILCA 7 / 193)

(Suluissa luokan osallistujamäärä)

Sailing Team Finlandin kilpailukalenteri 2024:

20.-27.4. Last Chance, Ranskan olympiaviikko, Hyères, Ranska (olympiakarsinta)

7.-12.5. 49er-, 49erFX- EM ja Nacra 17 MM, Montpellier, Ranska

11.-19.5. Formula Kite MM, Hyeres, Ranska

28.7.-8.8. Pariisin 2024 kesäolympialaiset, Marseille, Ranska

Julkaisuvapaita kuvia löytyy maajoukkueen kuvapankista. Palman maailmancupin lopputulokset löytyy tästä.