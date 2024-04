Kokoomus nimesi neljä ehdokasta lisää eurovaaleihin

Kokoomuksen puoluehallitus on nimennyt torstaina järjestetyssä kokouksessaan neljä ehdokasta lisää kesäkuun europarlamenttivaaleihin. Ehdokkaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rautanen, Max Schulman ja Sauli Seittenranta.

Uusien ehdokkaiden myötä kokoomuksen ehdokkaiden määrä nousee kahdeksaantoista. Yhteensä puolue nimeää maksimimäärän eli 20 ehdokasta.

11.4.2024 nimetyt uudet eurovaaliehdokkaat:

Sakari Pääkkö

Sakari Pääkkö on kuopiolainen kaupungin- ja aluevaltuutettu. Pääkkö työskentelee kokoomuksen eduskuntaryhmän kansliassa talouspoliittisena asiantuntijana.

Pääkkö on valtiotieteiden kandidaatti ja terveystaloustieteen maisteriopiskelija. Hän on toiminut kokoomuksen Savo-Karjalan piirin puheenjohtajana ja on Pohjois-Savon maakuntahallituksen 2. varapuheenjohtaja. Pääkkö on ollut kahdesti ehdolla eduskuntavaaleissa.

Maria Rautanen

Maria Rautanen on sähkötekniikan diplomi-insinööri, ja hän työskentelee ydinvoimateollisuudessa järjestelmäasiantuntijatehtävissä. Rautasella on myös oma mobiilialan yritys.

Rautanen on kotoisin Laitilasta, mutta hän on asunut viimeiset 20 vuotta Porissa. Hän on Porin kaupungin varavaltuutettu ja ollut ehdolla myös eduskuntavaaleissa. Sydäntä lähellä ovat myös maatalous ja maaseudun elinkeinoelämän vahvistaminen.

Max Schulman

Max Schulman on MTK:n vilja-asiamies ja hän on tehnyt pitkän uran maatalouden parissa. Schulman on on verkkottunut niin Brysselissä kuin Suomen viljantuottajienkin keskuudessa. Töittensä ohella Schulman pyörittää Lohjalla vanhaa perhetilaansa, Iso-Teutarin kartanoa. Schulman on mm. toiminut useiden maatalousjärjestöjen neuvottelukunnissa ja erilaisissa EU-liitännäisissä elimissä.

Sauli Seittenranta

Turkulainen Sauli Seittenranta on lääkäri ja kunta- ja aluevaltuutettu. Seittenrannalla on aiempaa kokemusta ylioppilaskuntapolitiikasta, kokoomusnuorista ja kuntapolitiikasta. Eurovaaleissa Seittenranta tuo osaamista kokoomuksen listalle erityisesti terveyspolitiikkaan ja esimerkiksi EU:n lääkeomavaraisuuden ja TKI-toiminnan kehittämiseen.





Kokoomuksen aiemmin nimetyt ehdokkaat ovat Ted Apter, Mika Kasonen, Ville Kaunisto, Susanna Kisner, Maria Miala, Sirpa Pietikäinen, Susanne Päivärinta, Henriina Rantala, Markku Rentto, Aura Salla, Janne Sankelo, Pekka Toveri, Jocka Träskbäck ja Henna Virkkunen.

Europarlamenttivaalit järjestetään kaikissa EU:n jäsenvaltioissa ajanjaksolla 6.–9.6.2024. Suomessa äänestyspäivä on sunnuntai 9.6.2024 ja ennakkoäänestys 29.5.–4.6.2024. Vaaleissa valitaan yhteensä 720 euroedustajaa eli "meppiä", joista Suomesta valitaan 15.

Kokoomus kuuluu Euroopan kansanpuolue EPP:hen (European People’s Party) puolueeseen ja EPP-ryhmään Euroopan parlamentissa.