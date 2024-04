Empatia lisää ymmärrystä ja vähentää eriarvoisuutta

Diakonissalaitoksen, Rinnekodit Silta -asumisyksikön ja Enni-Kukka Tuomalan vuoden mittaisessa taideprojektissa on tutkittu empatian kokemusta ja kokemista. Empatiakampanja x Kurkimäki -nimellä kulkevan hankkeen tarkoitus on ollut lisätä yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta taiteen avulla. Se huipentuu videoteoksista koostuvaan ulostuloon sekä Siltaan jäävän Empatiamanifesti (2024) -teoksen julkistamiseen tällä viikolla.

"Tässä hetkessä tuntuu elintärkeältä kannustaa laajempaa keskustelua empatian radikaalista voimasta ja sen kiireellisestä tarpeesta. Aloitimme Empatiakampanjan huhtikuussa 2023 eduskuntavaalien jälkeisenä päivänä. Sen jälkeen poliittinen keskustelu on polarisoitunut entisestään, ja apua tarvitsevien asema heikentynyt. Empatiavaje kasvaa. Nämä videoteokset herättävät meitä asian äärelle ja kutsuvat reflektoimaan empatian roolia ja merkitystä omassa elämässä, ympäristössä ja yhteiskunnassa”, sanoo Enni-Kukka Tuomala.

Tuomalan uusi 14 taideteoksen sarja (Kysymykset I–XIV, 2024) esitetään mainostauluilla Helsingin metrossa ja metroasemilla 10.-13.4.2024. Videoteokset esitetään myös Musiikkitalon julkisivussa Kansalaistorilla torstaina 11.4. eduskunnan kyselytunnin aikana ajankohtaisena ja kiireellisenä viestinä niin päättäjille kuin kansalaisille. Empatiakampanjan aikana luodun materiaalin pohjalta syntynyt Empatiamanifesti (2024) -teos julkistetaan Rinnekodit Sillan pihajuhlassa perjantaina 12.4. klo 15–18. Yleisö on lämpimästi tervetullut mukaan.

Empatia purkaa sote-alan hierarkioita

Empatiakampanjan aikana 60 asukkaan Sillassa on kehitetty uusia empatiatyökaluja erilaisten yhteisöjen käyttöön Enni-Kukka Tuomalan johdolla. Asukkaiden ja työntekijöiden lisäksi luovassa tekemisessä, tapahtumissa, keskusteluissa ja empatiaharjoituksissa on ollut mukana Sillan lähialueen naapureita ja yrittäjiä. Kurkimäen Empatiakampanja jatkaa Tuomalan 2019 Lontoossa alkanutta pitkäaikaista Campaign for Empathy projektia.

“Lähdimme etsimään kaikenlaisia ihmisiä yhdistäviä asioita ja jokaisen vahvuuksia Enni-Kukan empatiaharjoitusten ja luovan tekemisen kautta. Olemme onnistuneet lisäämään ihmisten välistä ymmärrystä ja rakentamaan yhteisöllisyyttä Sillassa ja sen lähinaapurustossa”, sanoo Sillan naapurustotyön koordinaattori Harri Ollinen.

“Erityisen hyvin ovat toimineet yhteiset konkreettiset harjoitukset kuten ympäristön havainnointi, tunteet ja keho -harjoitukset sekä ohjatut parikeskustelut empatiasta.”



Sillassa Enni-Kukka Tuomalan empatiaharjoituksia on kokeiltu myös vertaisuuteen ja ryhmäytymiseen liittyvissä työskentelyissä. “Työntekijöiden ja asukkaiden yhteisillä empatia- ja tunneharjoituksilla on merkitystä myös sote-alalle ominaisten tarkkojen roolien häivyttämisessä ja alaa leimaavan hierarkian purkamisessa”, Ollinen sanoo.



Kampanjalla on ollut myös laajempaa merkitystä alueella: naapureiden yhteydenotot Siltaan ovat rakentavia, ja naapuruston eri toimijat kuten viereinen senioritalo ovat tulleet tutuiksi. Ollinen pohtii, voisivatko sote-palvelut olla enemmän kuin palveluntuottajia: turvallisia naapureita, jotka ovat osana uudenlaisten yhteisöjen muodostumista.

“Tarvitsemme paikkoja, joissa paitsi hoidetaan ja hoivataan, myös etsitään käytännön keinoja yksilöiden ja yhteisöjen tunnetaitojen, yhdenvertaisuuden, toimijuuden ja osallisuuden vahvistamiseksi. Empatiaharjoitukset ovat oivallinen tapa avata merkityksellisiä keskusteluja ja ymmärtää toisten näkökulmia,” sanoo Ollinen.

Empatiataiteilija Enni-Kukka Tuomalan teosten julkistaminen viikolla 15:

Kysymykset I–XIV (2024) mainostauluilla Helsingin metrossa ja metroasemilla 10.-13.4.2024 sekä Musiikkitalon julkisivussa Kansalaistorilla torstaina 11.4. klo 15.30-16.00

Empatiamanifesti (2024) -teos Rinnekodit Silta -asumisyksikön pihapiirissä (Kurkimäentie 19, Helsinki) 12.4.2024 klo 15–18 pidettävässä pihajuhlassa. Tervetuloa!





Lisätietoa



https://www.hdl.fi/empatiakampanja