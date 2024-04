"Anssi Ylirönnin syvällinen monitieteellinen teos 'Ajasta iäisyyteen' tarjoaa uudenlaisen katsauksen kuolemaan"

Kuolema on aihe, joka koskettaa meistä jokaista henkilökohtaisesti. Ajasta iäisyyteen tarjoaa monitieteellisen ja syvällisen katsauksen kuolemasta ilmiönä sekä siitä esitetyistä ajatuksista ja tulkinnoista.



Anssi Ylirönni lähestyy aihetta erilaisten filosofisten suuntausten kautta. Lisäksi hän tarkastelee kuolemaa biologian näkökulmasta, käsitellen myös muiden lajien kuolemaa ja kuolemaa osana luonnon kiertokulkua. Planeettamme elämä muodostaa keskenään vuorovaikuttavan verkoston. Kaikki, mikä elää, myös kuolee, eikä ihminen ole ainoa laji, jonka jäsenet ovat kuolevaisia. Silti kuolemasta ei ole juurikaan kirjoitettu biologian tai toisten lajien näkökulmasta.



Kuoleman varjo seuraa kaikkia eläviä olentoja. Elämän ja kuoleman erottamattomuus johdattaa kysymään, mitä elämä on. Mikä on se, joka kuolee? Entä mikä on tietoisuus, joka kuolemassa sammuu? Miksi on elämää ja olemista?



Anssi Ylirönni on on tietokirjailja, bioanalyytikko ja YTM.

