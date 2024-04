Lehdistötiedote 10.4.2024 klo 08:45

Digital Workforce toteuttaa ohjelmistorobotiikan avulla Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aktiivisten asiakastietojen migraatioprojektin

Digital Workforce, ohjelmistorobotiikan ja prosessiautomaation johtava palveluntarjoaja, ilmoittaa saaneensa uuden toimeksiannon Kanta-Hämeen hyvinvointialueelta. Yhtiö on vastuussa ProConsona-asiakastietojärjestelmän aktiivisten tietojen siirtämisestä uuteen Mediconsultin toimittamaan Saga sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmään.

Lokakuussa 2024 käyttöönotettava Saga yhdistää aiemmat kaksi eri järjestelmää yhdeksi kokonaisuudeksi. Siirtymävaiheessa on ensiarvoisen tärkeää, että kaikki aktiiviset ja voimassa olevat asiakastiedot siirretään uuteen järjestelmään luotettavasti, sujuvasti ja tehokkaasti.

"Kyseessä on merkittävä harppaus Kanta-Hämeen hyvinvointialueen digitaalisessa kehityksessä. Saga tarjoaa sosiaalihuollon ammattilaisille modernin ja yhtenäisen työkalun päivittäiseen käyttöön. Tiedonsiirron onnistuminen on keskeistä projektille. Tiedonsiirto manuaalisena työnä vie merkittävästi työaikaa, on virhealtista ja siihen käytetty aika on pois varsinaisesta asiakastyöstä. Digital Workforcella on vahvaa osaamista migraatiohankkeissa, ja meillä on hyvää kokemusta ohjelmistorobotiikasta sekä yhteistyöstä vanhojen tietojen Kanta-siirtoprojektissa," kertoo Johanna Tulander-Välkki, Kanta-Hämeen hyvinvointialueen projektipäällikkö.

"Olemme innoissamme saadessamme jatkaa erinomaista yhteistyötä Kanta-Hämeen hyvinvointialueen kanssa ja varmistaa, että myös kriittisten ja aktiivisten tietojen siirtäminen onnistuu moitteettomasti. Digital Workforce käyttää ohjelmistorobotiikkaa automatisoimaan tietojen siirron, mikä mahdollistaa tiedon siirron tehokkaasti, nopeasti ja virheettömästi. Yliheittovaihe on kriittinen hetki, ja sen onnistumisella on suuri painoarvo käyttöönoton vaiheessa. Tiedonsiirtoprojekti on vaatimuksiltaan sekä luonteeltaan hyvin erilainen kuin tyypillinen liiketoiminnan automaatioprojekti," toteaa Juha Järvi, Global Head of Healthcare Digital Workforcesta.

Digital Workforce on toteuttanut vuodesta 2019 lähtien sosiaali- ja terveydenhuollon migraatioprojekteja automaation avulla. Yhtiön kehittämä metodologia on suunniteltu vastaamaan tiedonsiirron ainutlaatuisiin haasteisiin ottaen huomioon erilaiset teknologiat, lähdejärjestelmät, aikataulut sekä riippuvuuksien hallinnan.

Lisätietoja

Juha Järvi, Global Head of Healthcare, Digital Workforce Services Oyj juha.jarvi@digitalworkforce.com

Tietoja Digital Workforcesta

Digital Workforce Services on maailman johtavia liiketoimintaprosessien automatisointiin tarkoitettujen palveluiden ja teknologiaratkaisujen tarjoajia. Digital Workforce Outsmart -palvelujen ja -teknologia-alustan avulla asiakasorganisaatiot voivat säästää kustannuksia, kiihdyttää digitalisaatiota, kasvattaa liikevaihtoa, parantaa asiakaskokemusta ja kilpailukykyä. Maailmanlaajuisesti yli 250 suurta asiakasta käyttää yhtiön palveluja ja teknologioita liiketoimintansa kehittämiseen automaation avulla. Yhtiö on perustettu vuonna 2015 ja sen palveluksessa on yhteensä yli 200 liiketoiminnan automaation ammattilaista Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa sekä Pohjois- ja Keski-Euroopassa. Digital Workforce on listattu Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla. https://digitalworkforce.com