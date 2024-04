Kuljetuspalvelut tilataan jatkossa Matkakeskuksesta Kempeleessä

Aikaisemmin palvelun piiriin kuuluneet asiakkaat ovat voineet tilata kuljetuksen suoraan taksiyrittäjältä. 15.4.2024 lähtien kuljetusmatkat täytyy tilata Matkapalvelukeskuksesta. Vain matkapalvelukeskuksesta tilatut palvelupäätöksen mukaiset matkat korvataan asiakkaille

Matkapalvelukeskuksen puhelinnumero on 08 558 44015. Se on avoinna ympäri vuorokauden ja myös juhlapyhinä.

Kempeleen sopimustakseilta suoraan voi tilata auton ainoastaan siinä tapauksessa, että matkapalvelukeskus ei ole vastannut 15 minuutin kuluessa.

Palvelupäätöksen saaneilla asiakkailla on henkilökohtainen Taksikuution matkakortti. Kuljettajat eivät peri maksua autossa.

Kuljetuspalveluista peritään jälkikäteen asiakasmaksu. Siihen on mahdollista saada alennusta tai maksusta vapautuksen. Asiakasmaksua ei peritä lainkaan henkilöiltä, joilla on rintamapalvelus-, rintamasotilas-, rintama- tai miinanraivaajatunnus. Lisäksi matkustaminen on ilmaista partisaanien uhreille sekä vuosien 1939–1945 sotien sotaleskille.

Palvelun piiriin kuuluvat saavat muutoksesta kirjeen kotiin.

