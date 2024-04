“Hyvät teot ovat vastuullisuutta parhaimmillaan” - Pohjolan Voiman tiimit jalkautuivat auttamaan hoivakodissa, siivoustalkoissa ja linnunpönttöjen nikkaroinnissa

Helsinkiläisestä puupajasta kantautuu sahauksen ja vasaroinnin ääniä. Pohjolan Voiman yhteiskuntasuhdepäällikkö Miikka Koski asettelee keskittyneesti kattoa linnunpönttöön yhdessä kollegansa, vastuullisuusjohtaja Riitta Larnimaan kanssa. Arkena Kosken ja Larnimaan päivät kuluvat usein tapaamisissa ja tietokoneella numeroiden ja tekstien parissa. Tänään he ovat viettämässä työpäivää tiiminsä kanssa nikkaroiden linnunpönttöjä.

“Vastuullisuus on meille pitkäjänteistä tekemistä ja osa kaikkien meidän pohjolanvoimalaisten tekemistä”, Larnimaa kertoo. “Halusimme tehdä yhdessä konkreettisesti hyvää.”

Koski osallistui sekä linnunpönttöjen rakentamiseen että siivoustalkoisiin.

“Tämä tuo kivaa vaihtelua työviikkoon, kun pääsee tekemään käsin ja yhdessä tiiminä”, Koski kiteyttää.

Yhä useampi yritys antaa henkilöstölleen mahdollisuuden tehdä vapaaehtoistyötä työajalla. Pohjolan Voima on suomalainen energiakonserni, jolle yhteistyö lähiyhteisöjen kanssa on ollut osa toimintaa jo vuodesta 1943.

“Olemme aktiivisia paikallisissa yhteisöissä, osallistuen konkreettisiin ja paikallisesti merkittäviin hankkeisiin”, kertoo Pohjolan Voiman HR- ja lakiasiainjohtaja Tiina Nyström.

Auttaminen ja vapaaehtoistyön mahdollisuudet nousivat Nyströmin mukaan esiin yhtiön vastuullisuusryhmässä. Kyselyn kautta henkilöstöstä nousi halu konkreettiseen auttamiseen ja vaikuttamiseen.

“Kyselystä nousi vahvasti luontoon, ympäristöön ja kestävyyteen liittyvät teemat ja niihin vaikuttaminen”, Nyström kertoo. “Kyselyssä nousi esiin myös ihmisten auttaminen. Fyysisen tekemisen ja auttamisen rinnalle vaihtoehdoksi valikoitui henkinen auttaminen ja ikäihmiset.”

Samaan aikaan Kaj Råtts ja Jarmo Tervo olivat järjestäneet ohjelmaa Palvelukoti Helenan asukkaille, kuten yhdessä lehtien lukemista, lautapelien pelaamista sekä ulkoilua. Päivä oli Tervon mukaan mieltä ja ajattelua avartava, ja ikäihmisten kanssa oli mukava viettää aikaa.

Yhdessä auttaminen vahvistaa tiimihenkeä ja mahdollistaa vuoropuhelun lähiyhteisöjen kanssa

Auttamisen hyvinvointipäivän järjestelyissä oli mukana Commu, joka on Suomen suurin auttamisen alusta. Sovelluksella on yli 60 000 käyttäjää ympäri Suomen. Pohjolan Voima on yksi ensimmäisistä yrityksistä, joka tekee hyviä tekoja Commun kautta.

“Yritykset ovat osa yhteisöjä. On hienoa nähdä, miten yhä useampi yritys haluaa konkreettisesti auttaa lähiyhteisöjään antamalla aikaa ja osaamista hyvään tarkoitukseen”, Commun perustanut Karoliina Kauhanen kertoo. “Auttaminen ei ole vain velvollisuus, vaan myös tilaisuus rakentaa vahvoja siteitä lähialueen yhteisöihin.”

Maaliskuussa Pohjolan Voiman tiimit auttoivat Oulussa auttoivat Hoivakoti Ainolassa asuvia ikäihmisiä sekä lajittelivat Kiertokaaressa poistotekstiiliä. Nyströmin mukaan palaute on ollut positiivista ja yhteistyö jatkuu.

“Jatkossa tavoitteena on, että auttamisesta tulisi vakiintunut toimintatapa ja henkilöstö tekisi vuodessa vähintään kaksi vapaaehtoistempausta”, Nyström kertoo.

