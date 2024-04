Suomen U19-naiset Lahden MM-turnaukseen valittu – ykköstähtenä liigan pistekuningatar Miisa Turunen

– Pari vuotta on saatu kasata ja miettiä, ja koossa on mieluinen MM-joukkue, päävalmentaja Simo Leppänen kertoo.

– Monipuolinen ryhmä, joka pystyy myös hyvin adaptoitumaan päävastustajien pelaamiseen, ottamaan niiden vahvuuksia pois ja vastaavasti iskemään heikkouksiin. Uskon, että pystymme puolustamaan laadukkaasti, kääntämään peliä nopeasti ja myös hallitsemaan peliä pallolla. Näkisin, että olemme pallollisessa pelissä vastustajien organisoitua puolustusta vastaan jopa päävastustajiamme edellä.

Suomen kärkinimistä Lappeenrannan SaiPan hyökkääjä Miisa Turunen mätti F-liigan runkosarjassa 74 tehopistettä, kun kakkonen ylsi 47 merkintään. Turunen kohautti myös Singaporen joulukuun naisten MM-kisoissa, joissa hän onnistui maalinteossa aina Ruotsia vastaan pelattua loppuottelua myöten.

– Miisa on maailman huippuyksilöitä jo aikuistenkin tasolla, ja hän on varmasti myös vastustajien papereissa paksuimmalla tussilla, Simo Leppänen tiivistää.

– Muista pelaajista ykkösmaalivahtimme Julia Saarinen on isossa roolissa, puolustuspelimme nojaa vahvasti häneen, ja hän on onnistunut tapahtumissamme hienosti. Samoin on keskeinen pelaaja kapteeni Milla Granlund, joka johtaa joukkuettaan FBC Loistoa myös naisten liigassa, päävalmentaja vastaa kysymykseen pelaajanostoista.

– Ja laatua joukkueessa riittää myös nyt mainittujen pelaajien ulkopuolella.

Suomen U19-naiset ovat syksyn 2022 MM-kisojen jälkeen pelanneet 16 maaottelua, ja päävastustajista Ruotsia vastaan on tullut tappioita, Sveitsistä lähinnä voittoja ja Tšekkiä vastaan molempia.

– Asetelmat kärkimaiden kesken ovat tällä hetkellä todella tasaiset, ja mielestäni neljästä kärkimaasta jokaisella on mahdollisuudet maailmanmestaruuteen. Helmikuun Polish Cupissa Sveitsi piti Ruotsia tiukilla, ja turnauksen finaalissa Ruotsin kaatanut Tšekki on kehittynyt todella paljon. Heidän pelissään näkyy tšekkiläisen salibandyn fyysisyys, joka on aiheuttanut meillekin vaikeuksia, ja samalla he ovat menneet pallollisessa pelissä paljon eteenpäin. Nostaisin Tšekin jopa aika isoksi ennakkosuosikiksi. Katsotaan, millaisia käärmekeittoja me itse saamme keitettyä, ja tähänastisissa tapahtumissa ei ihan kaikkea ole vielä näytetty.

U19-naisten MM-turnaus kotikentällä on Suomelle ensimmäinen 20 vuoteen, ja se tuo tapahtumaan oman vahvan mausteensa.

– Hienoa päästä pelaamaan kotiyleisön edessä, ja se tuo varmasti ennakkotunnelmiin ja kisojen alkuun vähän paineitakin, Simo Leppänen arvioi.

– Mutta mitä pitemmälle kisat etenevän ja panokset kasvavat, sitä isompi etu kotiyleisön kannustus ja tuki on. Se oli joukkueen kokemus myös lokakuussa Turussa pelatussa EFT-turnauksessa.

Kisojen alkuun on enää neljä viikkoa, ja loppusuoran ohjelma on selvä.

– Pelaajiin on jatkuva yhteys, ja osalla sarjakausi on ohi samalla kun osalla pelit vielä jatkuvat. Nyt varmistetaan henkilökohtaisilla harjoitussuunnitelmilla, että jokainen on valmiina, vireessä ja levännyt, kun vappupäivänä kokoonnutaan viimeistelyleirille Eerikkilään. Siellä viimeistellään omaa peliä ja katsotaan myös päävastustajia. Tavoitteena on ollut alusta asti maailmanmestaruus, ja edelleen tehdään päivä kerrallaan töitä siihen, että sunnuntaina 12.5. ollaan valmiina pelaamaan MM-kullasta.

Nyt pelattava U19-naisten MM-turnaus on järjestyksessään yhdestoista ja toinen Suomessa pelattava. Viimeksi ikäluokan maailmanmestaruus ratkottiin Suomessa 2004, kun U19-naisten ensimmäiset MM-kisat pelattiin Tampereella.

Suomi on ollut mitaleilla kaikissa kymmenessä MM-turnauksessa, ja kaikkiaan Suomi on voittanut kaksi MM-kultaa (2012 Nitrassa ja 2020 Uppsalassa), kuusi hopeaa ja kaksi pronssia. Ruotsilla on seitsemän maailmanmestaruutta ja Sveitsillä yksi.

Suomen salibandymaajoukkue U19-naisten MM-kisoissa

8.-12.5.2024 Lahti

Tiedot: nimi, syntymävuosi, nykyinen seura, kasvattajaseura, maaottelut ja pisteet niissä

Maalivahdit

Julia Saarinen, 2005, Classic (Vesilahden Visa) 17, 0+ 0=0

Sara Vantos, 2006, EräViikingit (Light Iron) 8, 0+0=0

Puolustajat

Sanni Kahila, 2005, PSS (PSS) 18, 1+1=2

Laura Katajisto, 2006, Classic (Classic) 8, 1+1=2

Veera Kurikkala, 2007, Nibacos (Himangan Pallo) 10, 4+4=8

Jenni Leppänen, 2005, Pelicans SB (PHSB) 17, 0+5=5

Saana Luostarinen, 2006, SaiPa SB (NST) 13, 0+2=2

Iina Ranne, 2005, FBC Loisto (FBC Turku) 11, 1+1=2

Janina Rinne, 2005, Classic (Ilves) 14, 3+5=8

Ella Virtanen, 2007, FBC Loisto (FBC Turku) 14, 2+4=6

Hyökkääjät

Milla Granlund, 2005, FBC Loisto (SalPa) 18, 9+8=17

Elsa Holopainen, 2007, SaiPa SB (TaiKi) 14, 16+4=20

Veera Märkälä , 2006, Classic (Classic) 5, 3+0=3

Venla Nousiainen, 2005, PSS (PSS) 16, 3+5=8

Tanja Parviainen, 2005, Koovee (Ilves) 17, 6+4=10

Iida Sinkko, 2006, ÅIF (Tikkurilan Tiikerit) 10, 4+4=8

Pinja Suhonen, 2005, EräViikingit (Northern Stars) 9, 10+5=15

Bea Taipale, 2005, Pelicans SB (SB Heinola) 10, 6+5=11

Miisa Turunen, 2005, SaiPa SB (NST) 23, 29+21=50

Nowa Veteläinen Lindgren, 2005, IBF Falun (SWE), (IBK Elfhög, SWE) 14, 3+4=7

Varapelaajat

Silja Collin (p) , 2006, EräViikingit (Vihdin Salisudet) 0, 0+0=0

Emmi Hokkinen (mv), 2007, SSRA (Kuusamon Pallo-Karhut) 4, 0+0=0

Wilma Holm (mv), 2006, TPS (SalBa) 2, 0+0=0

Liisa Kaihua (h), 2005, Classic (Classic) 10, 2+0=2

Martina Karvonen (h), 2005, FBC Loisto (SBS Wirmo) 7, 1+1=2

Minttu Kotamäki (p), 2006, Classic (Classic) 3, 0+0=0

Vilja Kuutniemi (h), 2007, Classic (Nibacos) 0, 0+0=0

Olivia Oikarinen (h) 2005, FBC Loisto (SBS Masku) 10, 2+2=4

Moona Poskiparta (h), 2005, SaiPa SB (Imatran Voima) 0+0=0

Sade Puolakka (h), 2005, SB-Pro (FBC Turku) 3, 1+0=1

Toimihenkilöt

Simo Leppänen, päävalmentaja

Hannu Santanen, valmentaja

Toni Varis, valmentaja

Katri Luomaniemi, valmentaja

Niina Lahti, huoltaja

Alisa Kettunen, huoltaja

Renate Taka-aho, huoltaja

Sarita Kuusisto, joukkueenjohtaja

Petri Kettunen, apuvalmentaja

Miikka Lamu, apuvalmentaja

MM-lohkot:

Lohko A: Tšekki, Sveitsi, Slovakia ja Latvia

Lohko B: Ruotsi, Suomi, Puola ja Norja

Lohko C: Saksa. Uusi-Seelanti, Australia ja Singapore

Lohko D: Unkari, Tanska, Italia ja Kanada

Suomen alkusarjaottelut sekä mitalipelit:

Ke 8.5. klo 19.00 Puola–Suomi

To 9.5. klo 16.00 Ruotsi–Suomi

Pe 10.5. klo 19.00 Suomi–Norja

La 11.5. klo 16.00 Suomen välierä

Su 12.5. klo 13.00 Pronssiottelu

Su 12.5. Klo 16.00 Loppuottelu

Turnauksen lipunmyynti on jo käynnissä Tiketissä.