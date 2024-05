Mikki Hiiren tekijänoikeussuoja murenee – miten käy Sibeliuksen?

Lihava riita tekoälystä ja tekijänoikeuksista muhii Yhdysvalloissa – ”Oikeuskäytäntöä ei vielä ole” 19.1.2024 08:10:00 EET | Tiedote

The New York Times (NYT) on haastanut OpenAI:n ja Microsoftin oikeuteen tekijänoikeusrikkomuksista. Kolsterin IP-juristi Jussi Ilvonen arvelee, että tekoälyyn liittyviä tekijänoikeusriitoja ratkotaan ympäri maailmaa vielä pitkään.