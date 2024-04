Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan merituulivoiman mahdollisuuksista liittyä kantaverkkoon 22.5.

Fingrid-lehti 1/2024: Sähköjärjestelmä tarvitsee lisää reservejä 25.3.2024 12:02:10 EET | Tiedote

Vuoden ensimmäinen Fingridin asiakaslehti on ilmestynyt. Tämän numeron pääteemana on sähköjärjestelmän reservit, joiden tarve kasvaa energiamurroksen myötä merkittävästi. Lehdessä on myös lukijakysely. Vastaamalla siihen autat meitä tekemään entistä parempaa lehteä.