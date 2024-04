Sinebrychoffin arvoketjun hiilijalanjälki edelleen laskussa – myös vesitehokkuus parantunut

Sinebrychoffin juomanvalmistuksesta tuli hiilineutraalia jo vuonna 2021, mutta olemme jatkaneet työtämme energiatehokkuuden parantamiseksi. Viime vuonna Carlsberg-konserni päivitti koko juomanvalmistuksen arvoketjun kattavan hiilijalanjälkilaskennan yhteistyössä Carbon Trustin kanssa vuoden 2022 tietojen pohjalta. Sinebrychoffin juomien arvoketjun hiilijalanjälki on pienentynyt 23 % verrattuna vuoteen 2015 – arvoketjussa ovat mukana maanviljely, tuotanto, pakkaukset, kuljetukset ja kylmälaitteet. Kokonaispäästömme ovat vuodesta 2015 pienentyneet 83 000 tonnia CO 2 e, mikä vastaa noin 32 000 henkilöauton vuosipäästöjä*.

Prosessioptimoinneilla ja tuotantojen suunnittelua parantamalla onnistuimme vähentämään jo entisestään alhaista vedenkulutusta yhdellä prosentilla. Yksi litra juomaa syntyy nyt 2,09 litralla vettä. Veden säästön lisäksi muutokset tarkoittivat energiansäästöjä. Paransimme energiatehokkuuttamme myös lisäämällä panimolle LED-valaistusta sekä optimoimalla muovipullojen puhallusprosessin energiankäyttöä.

2023 solmimme Postin kanssa jakelu- ja kuljetussopimuksen koskien terminaalijakelua. Sopimuksessa huomioitiin erityisesti ilmastovaikutusten vähentäminen sopimuskaudella.

Laitepalvelu-yksikkömme sai vuoden 2023 aikana 10 uutta sähköauton latauspistettä sekä kaksi uutta sähköautoa. Vaihdamme loputkin Keravan laiteasentajien autot vähäpäästöisiksi sähköautoiksi vuoden 2024 aikana. Jo edellisvuonna otimme käyttöön 60 sähkö- ja hybridiautojen latauspaikkaa edistääksemme sinebrychoffilaisten vähäpäästöistä työmatkaliikkumista.

Sinebrychoffilaisilla on lokakuusta 2023 asti ollut mahdollisuus ottaa käyttöön työsuhdepyörä. Pyörä on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön ja sillä voi pyöräillä työmatkojen lisäksi myös vapaa-ajalla. Hanke sai innostuneen vastaanoton ja jo ensimmäisen kuukauden aikana noin 12 % sinebrychoffilaisista hankki oman työsuhdepyörän.

Vuoden 2023 KOFF Jouluolut valmistettiin jälleen uudistavan viljelyn tilan mallasohrasta. Uudistavassa viljelyssä maaperä varastoi hiiltä maaperään ilmastonmuutosta hilliten. Hyvän sadon lisäksi tavoitellaan maaperän kasvukunnon parantamista, luonnon monimuotoisuuden ja maan hiilivaraston kasvua sekä toimivaa vesitaloutta. Teimme uuden Itämeri-sitoumuksen Baltic Sea Action Groupin kanssa viideksi vuodeksi uudistavan viljelyn edistämiseksi. Aloitimme myös tieteeseen perustuvan yhteistyöprojektin LUKEn eli Suomen Luonnonvarakeskuksen kanssa Kasvien kierto -tutkimushankkeessa.

Pilotoimme jo loppuvuonna 2023 EU:n kesällä 2024 edellyttämiä saranakorkkeja. Onnistuimme toteuttamaan muutoksen niin, että muovin määrä korkeissa ei kasva, vaan jopa vähenee. Jatkoimme pelkästään kierrätetyn PET-muovin käyttöä puolen litran kierrätysmuovipulloissa (pois lukien korkki ja etiketti).

Investoimme alkoholittoman oluen valmistukseen ja keväällä 2023 valmistuneen uuden tuotantolinjan myötä pystymme valmistamaan alkoholittomat oluemme alusta loppuun Keravalla. Sinebrychoffin alkoholittomien panimojuomien perheessä oli 11 olutta, kolme siideriä ja yksi lonkero. Onnistuimme kasvattamaan alkoholittomien oluiden myyntilitroja Crispin jatkaessa asemaansa kuluttajien suosikkina.

Poissaoloa vaatineita henkilöstömme työtapaturmia oli kaksi, yksi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tiloissamme kuitenkin loukkaantui kaksi ulkopuolista toimijaa, näin tapaturmien yhteenlaskettu määrä nousi neljään. Toteutimme turvallisuusteemaviikon henkilöstöllemme.

Konsernin tavoitteita tukevaa monimuotoisuusohjelmaa on jatkettu ja eri toiminnoista olevat henkilöstömme jäsenistä koostuva työryhmä kehittää meitä yhtiönä yhdessä HR:n kanssa.

Yhtiömme oman toiminnan ulkopuolella jatkoimme tukeamme Aseman Lapset ry:lle, Keravan nuorten harrastusstipendeihin sekä Sinebrychoffin taidemuseolle.

”Oman toimintamme lisäksi yhteistyö kumppaniemme, asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa on ollut aktiivista, ja se on oleellista kestävän kehityksen ohjelman etenemiseksi. Strategiamme mukaisesti haluamme olla osana yhteiskuntaa edistämässä ESG-agendaamme niin ilmastonmuutoksen kuin muiden globaalien haasteiden edessä”, sanoo ympäristökoordinaattori, ESG Champion Hanna Palomäki Sinebrychoffilta.

Yhdessä kohti NOLLAA ja edemmäs

Vuodesta 2017 lähtien raportointi on noudattanut Carlsberg-konsernin kestävän kehityksen ohjelman rakennetta. Syksyllä 2022 konserni lanseerasi uuden Together Towards ZERO and Beyond (TTZAB) -ohjelman, suomeksi Yhdessä kohti NOLLAA ja edemmäs.

Yhdessä kohti NOLLAA ja edemmäs -ohjelmassa on yksitoista painopistealuetta:

NOLLA hiilijalanjälkeä NOLLA vesihukkaa NOLLA ei-kestävää viljelyä NOLLA pakkaushukkaa NOLLA vastuutonta juomista NOLLA työtapaturmaa Kestävä hankinta Monimuotoisuus yhdenvertaisuus ja osallisuus Ihmisoikeudet, Elämme kompassimme mukaisesti Aktiivisesti osana yhteiskuntaa

Sinebrychoff on osana Carlsberg-konsernia liittynyt Science Based Targets -hankkeeseen kesäkuussa 2017. Yhdessä kohti NOLLAA ja edemmäs -tavoitteet ovat tieteeseen perustuvia tavoitteita.

Lue lisää kestävän kehityksen katsauksestamme alla olevasta linkistä (PDF)