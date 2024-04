QS Ranking 2024: Liikuntatieteet sijalla 39, kaikkiaan 11 JYU:n alaa mukana arvostetussa listauksessa

Vuoden 2024 QS World University Rankings by Subject -vertailun tulokset on julkaistu. Jyväskylän yliopiston aloista kasvatustieteet paransi sijoitustaan sijalle 76 (viime vuonna 78). Maailman sadan parhaan joukossa jatkoi myös liikunta, jonka sijoitus vertailussa on 39 (31 vuonna 2023). Lähellä huippua ovat myös psykologia, jonka sijoitus säilyi välillä 151-200 sekä uutena listalle nousseet kielitieteet (sijoitus 151-200).