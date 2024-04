Keväisiä elämyksiä Virossa

Japanilainen puutarha pukeutuu kukkahuntuun

Tallinnan kuuluisimman puiston Kadriorgin japanilainen puutarha kutsuu pysähtymään ja mietiskelemään kasvien, kivenlohkareiden ja puiden lomaan. Hanamin eli kirsikkapuiden kukinnan aikaan toukokuun alussa puutarha peittyy maagiseen, vaaleanpunaiseen kukkahuntuun. Myös Kadriorgin barokkityylisen, Pietari Suuren itselleen kesäasunnoksi rakennuttaman palatsin vieressä sijaitseva joutsenlampi värikkäine kukkaistutuksineen on inspiroiva kohde kaikille puutarhureille. Puistossa on myös monia museoita ja kahviloita. Kadriorgin puutarhaan pääsee Tallinnan keskustasta raitiovaunulla ja puutarhaan on vapaa pääsy.

Kadriorgin japanilainen puutarha, Narva maantee 102, Tallinn

Kevätsesonki alkaa kukka- ja puutarhamarkkinoilta

Puutarhasesonki alkaa Viron kevätpääkaupungin Türin perinteisiltä puutarhamarkkinoilta. Markkinoilta löytyy inspiraatiota ja ideoita sekä siemenet, taimet ja välineet ideoiden toteutukseen omassa puutarhassa. Türin kaupungissa, reilun tunnin ajomatkan päässä Tallinnasta puutarha-alan yritykset, taimitarhat ja yksityispuutarhurit tarjoavat laajan valikoiman taimia ja kasveja sekä hyöty- että koristepuutarhaan. Saatavilla on myös puutarhavälineitä, työkaluja ja puutarhan inspiroimia käsitöitä ja ruokatuotteita. Ruokakojut ja viihdeohjelma takaavat hauskan markkinapäivän. Türiin pääsee helposti omalla autolla tai julkisilla. Lisäksi useat suomalaiset matkaoperaattorit järjestävät valmiita matkapaketteja Türin kukkamarkkinoille. Liput 5 euroa.

Türi Lillelaat 17.-19.5.2024, Kalevi tänav-1, Türi linn

Türin kukkamarkkinoiden lisäksi Virossa järjestetään toukokuussa myös Luigen maatalousmessut ja kevätmarkkinat (10.-12.5.), Tarton kevätmarkkinat (11.5.) ja Jänedan puutarha- ja kukkamarkkinat (25.-26.5.).

Viidennen vuodenajan ihmeitä

Kun talvi ja kevät kilpailevat ilmojen herruudesta, käy Viro läpi ”viidennen vuodenajan”. Tällöin lumien sulamisvedet aiheuttavat laajoja tulvia soisella maalla ja monilla alueilla, kuten Soomaan kansallispuistossa, pääsee liikkumaan näppärimmin veneellä. Viidennen vuodenajan erikoisimpiin ilmiöihin lukeutuu Tuhalan noitakaivon kiehuminen ja tulviminen. Kerran vuodessa, kun kansantarujen noidat vihtovat kaivon pohjalla, kaivosta purkautuu jopa100 litraa vettä sekunnissa muuttaen ympäristön taianomaiseksi vesivaltakunnaksi. Maanalaisen joen purkaus kaivon kautta kestää yhdestä päivästä kolmeen viikkoon.

Tuhalan noitakaivo, Sulu, Kata küla

Lue lisää Viron viidennestä vuodenajasta Visit Estonian sivuilla.

Lintubongarin paratiisi

Keväisin muuttolintujen tie kohti pohjoista kulkee Viron kautta ja siksi se on Euroopan parhaita lintujen tarkkailupaikkoja. Viron hiljaisissa ikimetsissä ja kallioisilla rannoilla tavataan 380 erilaista lintulajia. Lintujen tarkkailukausi alkaa maaliskuussa, on vilkkaimmillaan toukokuun puoliväliin saakka ja päättyy kesäkuun puolivälissä. Viron länsirannikolla, Haapsalun eteläpuolella sijaitseva Matsalun kansallispuisto merenlahtineen, luhtaniittyineen ja Kasarijoen suistoalueineen on vesilintujen tärkeä levähdyspaikka ja pesimisalue. Kansallispuiston läpi lentää vuosittain yli kaksi miljoonaa vesilintua, joista neljännesmiljoona jää kansallispuistoon pidemmäksi aikaa. Matsalun kansallispuiston vierailukeskuksessa, Penijõen kartanossa on näyttely suojelualueen luonnosta, historiasta ja kulttuuriperimästä. Alueella on useita näkötorneja ja merkittyjä vaellusreittejä.

Matsalun kansallispuisto ja luontokeskus, Penijõe Mõis, Penijõe küla, Lääneranna vald

Nauti heräävästä luonnosta patikoiden

Viron kansallispuistot ja vaellusreitit tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia nauttia keväisestä luonnosta niin kokeneille vaeltajille, kuin koko perheen leppoisaa eväsretkeä suunnitteleville. Yksi upeimpia patikointikohteita on Tarton kaakkoispuolella sijaitseva Taevaskoja, jossa reitti kulkee Ahjajoen laaksossa. Huimaavan kauniin reitin erikoisuuksiin kuuluvat joen hiekkamaahan kovertavat kanjonimaiset paljastumat, Pieni ja Suuri Taevaskoda, sekä jännittävät lähdeluolat. Saattaapa reitin varrelta bongata myös kuningaskalastajan. Pyörätuolilla tai lastenrattailla pääsee kulkemaan kolmen kilometrin matkan aina Suureen Taevaskodaan asti.

Taevaskoja, Saesaare parkla, Taevaskoja küla

Tiesitkö, että Virossa on käytössä Suomen jokaisenoikeuksia vastaavat oikeudet luonnossa liikkumiseen? Lue lisää vaellus- ja luontoretkistä Virossa.

Taevaskojan ja muiden RMK:n, eli Viron metsähallituksen, vaellusreittien ohjeet ja kartat löytyvät kätevästi ilmaisesta sovelluksesta.