Ulkopuolinen henkilö esiintynyt kotihoidon työntekijänä Tampereella

Pirkanmaan hyvinvointialue muistuttaa, että kotihoidon työntekijöillä on aina työnantajansa henkilökortti ja käyntiajat on sovittu etukäteen. Jokaisella asiakkaalla on oman kotihoitotiiminsä yhteystiedot, jonne voi tarvittaessa soittaa varmistussoiton.

Kotihoidon henkilökunta ei koskaan pyydä rahaa eikä pankkitunnuksia, pankkikortteja tai muuta arvo-omaisuutta nähtäväkseen.

Viimeviikkoisesta tilanteesta on tehty rikosilmoitus.