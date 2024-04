Ruuan kuljetusrobottien opit ensimmäisestä talvesta Suomessa

Maailman suurin autonomisia robottikuljetuksia tarjoava yhtiö Starship Technologies ja S-ryhmä aloittivat ruokaostosten robottikuljetukset asiakkaille Suomessa viime vuonna. Robottien ensimmäinen talvi Suomessa on nyt ohi ja Starship on koonnut yhteen kuluneen talven opit. Niiden pohjalta yhtiö on kehittynyt robottien talviominaisuuksia entistäkin paremmiksi.