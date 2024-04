Apua nuorten liikkumattomuuteen – 1500 ilmaista kesätreenistipendiä jaossa

EasyFit on suomalainen kuntosaliketju, jossa saat edullisesti kaikki kuntoiluun tarvitsemasi palvelut. Keskuksissamme tuoksuu hyvältä, treenaukseen saa apua, laitteet pidetään kunnossa, personal trainerit osaavat hommansa, salille pääsee aina ja virtuaalitunnit järjestyvät helposti, kun sinulle sopii. Eli miten aloitat kuntoilun? Helposti.

EasyFit-ketju on vuonna 2010 perustettu suomalainen kuntokeskusketju, jossa jokaisesta keskuksesta vastaa yrittäjä tiimeineen. Ketjulla on tällä hetkellä 30 kuntokeskusta Suomessa.

Ensimmäinen naisten kuntokeskus perustettiin Vaasaan vuonna 1987. Tänään LadyLine-kuntokeskuksia on 11.

LadyLine on naisen hyvinvointia vahvistava kuntokeskus ja jokaisen itsestään huoltapitävän naisen valinta. Meillä treenaat kohti tavoitteitasi oman elämäsi rytmissä. Tavoitteemme on toimia sinun onneksesi. Onneksi on. LadyLine.