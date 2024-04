Etelä-Savon jäät sulavat, eikä jäille ole turvallista mennä

Alueellisten asemien jääpeitteen päällä ei ollut lunta. Kierroksen paksuin jää (41 cm) havaittiin Kyyvedellä. Ohuin jää (31 cm) havaittiin Pyhävedellä. Oravin pisteellä jääkerros on sulanut. ELY-keskuksen maastotehtävillä on edelleen havaittu virtapaikkojen ja rantojen sulamista koko Etelä-Savon alueella. Jos seurantapisteen kohdalle on merkitty ”ei mittaustulosta”, jää on ollut liian heikkoa mittauksen turvalliseen suorittamiseen.

Jäänmittaustulokset 10.4.2024:

Ristiina Yövesi 38 cm. Teräsjäätä keskimäärin 23 cm, kohvajäätä keskimäärin 14 cm, 2 cm vesikerros jääkerroksen välissä, Lunta jään päällä 0 cm.

Mäntyharju Korpijärvi 39 cm. Teräsjäätä 29 cm, kohvaa 11 cm, 2 cm vesikerros kohvan ja teräsjään välissä, lunta jään päällä 0 cm.

Mäntyharju Pyhävesi 31 cm . Teräsjäätä keskimäärin 20 cm, kohvaa 11 cm. 2 cm vesikerros kohvan ja teräsjään välissä, lunta jään päällä 0 cm.

Pertunmaa Peruvesi 38 cm. Teräsjäätä keskimäärin 27 cm, kohvaa keskimäärin 11 cm. 2 cm vesikerros kohvan ja teräsjään välissä, lunta jään päällä 0 cm.

Oravi Haukivesi 0 cm. Havaintopiste sulanut.

Haukivuori Kyyvesi 41 cm. Teräsjäätä 23 cm, kohvaa 18 cm.

Mittaukset tehdään valtakunnallisilla jäähavaintopaikoilla 10 päivän välein ja alueellisilla havaintopaikoilla kuun 10. ja 20. päivä. Seuraava mittauspäivä on valtakunnallisilla havaintopaikoilla 20.4.2024 tienoilla. Alueellisilla havaintopaikoilla mahdollisesti seuraava mittauskierros on 22.4.2024. 10.4.2024 voi olla kuluvan talven viimeinen jäänpaksuuden mittauskierros nykyisen sääennusteen perusteella.

Tämänhetkisen 10 vuorokauden sääennusteen mukaan lämpötilat vaihtelevat Etelä-Savossa -2 ja +15 asteen välillä ja vesisateet ovat mahdollisia. Kuluvan viikon aikana vuorokauden alin lämpötila pysyy nykyennusteen mukaan plussan puolella, ELY-keskus ei suosittele jäällä liikkumista enää jalan eikä kulkuneuvoilla. Etelä-Savon jäänpaksuudet eivät kerro enää jäänkantavuudesta jään puikkoontumisen takia. Tätä tukee havainto, että jään paksuudet ovat heikentyneet edelliseen kierrokseen verrattuna kaikilla havaintopisteillä.

Ilmoitetut jäänpaksuudet eivät milloinkaan kerro kyseisen järven koko jäätilannetta, vaan pelkästään yhden tutkimuskohteen tuloksen. Mittauspaikat ovat korkeintaan 100 metrin etäisyydellä rannasta, eivätkä näin ollen kuvaa selkävesien jäätilannetta. Mittauspaikat eivät myöskään sijaitse virtapaikoissa.