Maisemapyöräilyn taito – katso ympäristöäsi uusin silmin

Sari Kuuselan tietokirja Maisemapyöräilyn taito on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Kirja pohtii muun muassa paikan henkeä ja tiheätunnelmaisia paikkoja, ympäröivän luonnon vaikutusta matkakokemukseen, erilaisia tapoja katsoa maisemaa, pyöräreittien ja sattuman merkitystä, vaihtelun tarvetta ja arkipäivän onnellisuutta. Kun lähtee liikkeelle ja katsoo ympärilleen toisin kuin yleensä arjessa, saavat ajatuksetkin uuden suunnan. Silloin läheltään voi löytää sen, mitä ennen etsi kauempaa.



Sari Kuusela on espoolainen tietokirjailija, matkapyöräilijä ja juoksija, joka on kiinnostunut kaikesta siitä, mikä ihmisiä liikuttaa. Aiemmissa kirjoissaan hän on syventynyt sosiaalisiin tilanteisiin, työyhteisöjen toimintaan, valtaan ja vuorovaikutukseen. Maisemapyöräilyn taito on hänen kahdeksas kirjansa. Se on syntynyt pyöräilemällä ja havainnoimalla kokemuksia sosiaalipsykologin silmin. Koulutukseltaan hän on yhteiskuntatieteiden tohtori.

KUUSELA, SARI : Maisemapyöräilyn taito

200 sivua

Nidottu, pehmeäkantinen

ISBN 9789523812444

Ilmestymisaika: Huhtikuu 2024

