KUTSU MEDIALLE: Hyvinvointia sähköllä -visioseminaari ke 24.4. klo 9-13

KUTSU

Millainen on Suomen energiatulevaisuus ja kuinka sitä luodaan tutkimuksen, kehitystyön ja standardoinnin keinoin? Kuinka ala onnistui vaikuttamaan EU:n koulutuspolitiikkaan, entä mitä ajattelevat eurovaaliehdokkaat?

Älä ohita vuoden tärkeintä tapahtumaa vaan tule inspiroitumaan huippuluokan kotimaisista ja kansainvälisistä esityksistä. Puhujiin kuuluvat mm. Julie Beaufils (General Secretary, EuropeOn), Jarkko Pellikka (Program Director, Industrial 5G, Nokia) sekä EU-vaaliehdokaspaneelin osallistujat.

Hyvinvointia sähköllä -visioseminaari on kerännyt yhteen vuodesta toiseen noin kaksisataa yritysjohtajaa, asiantuntijaa ja vaikuttajaa Tiedekeskus Heurekaan. Katso ohjelma ja ilmoittaudu mukaan viimeistään perjantaina 19.4. Katso ohjelma ja ilmoittaudu mukaan.

Visioseminaariin osallistuminen on maksutonta. Aloitamme aamupalalla klo 8.30 ja ohjelmaa on klo 9.00-12.30. Lounas on tänä vuonna omakustanteinen tai järjestöjen omien kevätkokoustensa (seminaarin jälkeen) osallistujille tarjoama. Tilaisuutta ei suoratoisteta verkossa.

Nähdään Heurekassa!

Hyvinvointia sähköllä -visiohankkeen allekirjoittajayhteisöt

OHJELMA

8:30

Ilmoittautuminen ja aamiainen

9:00

Tervetuloa ja päivän ohjelma

Tapio Koivu

toimitusjohtaja, Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry

9:10

Energiateollisuuden uusi visio

Joona Turtiainen

johtaja, edunvalvonta, energiapolitiikka, ilmastopolitiikka, Energiateollisuus ry

9:40

Energiatehokas Metaversumi ekosysteemiyhteistyön ja standardoinnin avulla

Jarkko Pellikka

Program Director, Industrial 5G, Nokia

10:15

STEKin tukemat tutkimukset -pikaesittely

Metropolia AMK

10:30

Tauko

10:50

Sähkössä on tulevaisuus -palkinnon jako

Sähköinsinöörit-SIL ry ja Ulla Tuomisen säätiö sekä palkitun puheenvuoro

11:00

Bringing skills and workforce challenges on top of the EU agenda

Julie Beaufils

General Secretary, EuropeOn

Kommentoijina Peter Pahlman, AMKE ja Mirja Hannula, EK

11:40

Paneelikeskustelu

EU-vaaliehdokkaita

12:20

Loppusanat